Xavi odrzucił zainteresowanie. Czeka na giganta Premier League

Xavi Hernandez, choć był na liście kandydatów do objęcia Al-Ittihad, odrzucił możliwość pracy w Arabii Saudyjskiej. Były trener FC Barcelony czeka na potencjalną ofertę z Premier League.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi Hernandez chce pracować w Manchesterze United

Xavi Hernandez po zakończeniu sezonu 2023/2024 przestał pełnić funkcję trenera FC Barcelony. Od tego momentu Hiszpan otrzymywał wiele ofert, ale nie zdecydował się na podjęcie nowego wyzwania. Ostatnio jego nazwisko było łączone z pracą w Saudi Pro League. 45-latek był jednym z kandydatów do objęcia roli szkoleniowca mistrza Arabii Saudyjskiej, czyli Al-Ittihad.

Mimo to Xavi poinstruował swoich agentów, aby odrzucali wszystkie potencjalne oferty z ligi saudyjskiej. Były pomocnik Dumy Katalonii chciałby pracować w Anglii. Co więcej, ma na oku konkretny klub, który ze względu na słabe wyniki może zmienić trenera.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak podaje serwis caughtoffside.com chodzi o Manchester United. Czerwone Diabły zawodzą na starcie sezonu, przez co posada Rubena Amorima jest zagrożona. Gdyby doszło do zwolnienia, Xavi byłby zainteresowany podjęciem pracy z 20-krotnym mistrzem Anglii.

W Barcelonie pracował w latach 2021-2024, ale nie osiągał zbyt wielu sukcesów. Na swoim koncie zapisał jedynie mistrzostwo i superpuchar Hiszpanii w sezonie 2022/2023. Wcześniej odpowiadał za wyniki Al-Sadd, z którym zdobył mistrzostwo Kataru.

Manchester United na ten moment plasuje się na 10. miejscu w Premier League z dorobkiem 10 punktów. Strata do Arsenalu, który jest liderem tabeli to tylko 6 punktów. Jakiś czas temu Czerwone Diabły straciły szanse na krajowy puchar, przegrywając z Grimsby.