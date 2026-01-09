Xavi Hernandez zdecydował. Tam chce pracować

07:58, 9. stycznia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Sport.es

Xavi Hernandez ponownie znalazł się w centrum spekulacji. Według Fabrizio Romano, były szkoleniowiec FC Barcelony jest gotowy wrócić do pracy i coraz wyraźniej kieruje wzrok w stronę Premier League.

Xavi Hernández
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernández

Xavi Hernandez gotowy na nowy rozdział po Barcelonie

Xavi Hernandez obejmował FC Barcelonę w jednym z najtrudniejszych momentów ostatnich lat. Zespół był bliski odpadnięcia z Ligi Mistrzów i zajmował dziewiąte miejsce w lidze. Hiszpan szybko uporządkował sytuację i zakończył sezon jako wicemistrz kraju, mimo braku trofeów i spadku do Ligi Europy.

Kolejne rozgrywki przyniosły już wyraźne sukcesy. Barcelona sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii oraz Superpuchar, a projekt Xaviego wydawał się stabilny. Wszystko zmieniło się w sezonie 2023/24, który zakończył się bez żadnego trofeum. Trener najpierw zapowiedział odejście, później deklarował chęć pozostania, by ostatecznie zostać zwolnionym.

Od tamtej pory Xavi pozostaje bez klubu. Jak podkreśla Fabrizio Romano, były zawodnik i trener Barcelony świadomie zrobił sobie przerwę od pracy, by odpocząć i nabrać dystansu. Teraz jest jednak gotowy na powrót i nie ukrywa swoich ambicji.

W ostatnich dniach jego nazwisko łączono z Manchesterem United po rozstaniu klubu z Rubenem Amorimem. Romano studzi jednak emocje. – Na ten moment nie mam informacji o negocjacjach Xaviego z Manchesterem United. Klub dopiero rozpoczął proces wyboru trenera i nic nie jest zaawansowane – zaznaczył dziennikarz.

Jednocześnie Włoch wskazał kluczowy kierunek. – Mogę powiedzieć jedno. Xavi bardzo chciałby pracować w Premier League. Czuje się gotowy na nowy etap po odejściu z Barcelony i jest otwarty na trenowanie w Anglii – dodał Romano.

