Xabi Alonso nie jest już trenerem Realu Madryt. Hiszpański szkoleniowiec jednak szybko może wrócić do pracy. Tottenham Hotspur bierze pod uwagę możliwość zatrudnienia 44-latka - donosi "The Independent".

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Tottenham Hotspur zatrudni Xabiego Alonso?

Xabi Alonso przed sezonem objął stery w Realu Madryt. Florentino Perez dokonał wielu głośnych wzmocnień, ale drużyna spisuje się poniżej oczekiwań. Władze z Estadio Santiago Bernabeu podjęły decyzję o zakończeniu współpracy z hiszpańskim szkoleniowcem. Miejsce 44-latka na ławce trenerskiej zajął Alvaro Arbeloa.

Z informacji przekazanych przez „The Independent” dowiadujemy się bardzo ciekawych wieści w sprawie Xabiego Alonso. Otóż były szkoleniowiec Realu Madryt może szybko wrócić do pracy. Trop prowadzi do Premier League, ponieważ Hiszpan znalazł się w kręgu zainteresowań Tottenhamu Hotspur.

Xabi Alonso na stanowisku trenera Tottenhamu Hotspur miałby zastąpić Thomasa Franka. Dotychczasowy szkoleniowiec Kogutów znajduje się pod ostrzałem. Władze zespołu z Londynu poważnie rozważają zakończenie współpracy z Duńczykiem. Czas pokaże, czy hiszpański szkoleniowiec faktycznie wyląduje na ławce popularnych Spurs.

Tottenham Hotspur w minioną sobotę zaliczył kompromitujący występ. Londyńczycy okazali się gorsi w derbach od West Hamu United (1:2). Koguty zajmują dopiero 14. lokatę w rozgrywkach Premier League, a ich przewaga nad miejscem spadkowym wynosi 10 punktów.