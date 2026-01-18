Tottenham Hotspur zatrudni Xabiego Alonso?
Xabi Alonso przed sezonem objął stery w Realu Madryt. Florentino Perez dokonał wielu głośnych wzmocnień, ale drużyna spisuje się poniżej oczekiwań. Władze z Estadio Santiago Bernabeu podjęły decyzję o zakończeniu współpracy z hiszpańskim szkoleniowcem. Miejsce 44-latka na ławce trenerskiej zajął Alvaro Arbeloa.
Z informacji przekazanych przez „The Independent” dowiadujemy się bardzo ciekawych wieści w sprawie Xabiego Alonso. Otóż były szkoleniowiec Realu Madryt może szybko wrócić do pracy. Trop prowadzi do Premier League, ponieważ Hiszpan znalazł się w kręgu zainteresowań Tottenhamu Hotspur.
Xabi Alonso na stanowisku trenera Tottenhamu Hotspur miałby zastąpić Thomasa Franka. Dotychczasowy szkoleniowiec Kogutów znajduje się pod ostrzałem. Władze zespołu z Londynu poważnie rozważają zakończenie współpracy z Duńczykiem. Czas pokaże, czy hiszpański szkoleniowiec faktycznie wyląduje na ławce popularnych Spurs.
Tottenham Hotspur w minioną sobotę zaliczył kompromitujący występ. Londyńczycy okazali się gorsi w derbach od West Hamu United (1:2). Koguty zajmują dopiero 14. lokatę w rozgrywkach Premier League, a ich przewaga nad miejscem spadkowym wynosi 10 punktów.