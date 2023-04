Wyjaśnia się przyszłość Fabiańskiego, zaplanowano rozmowy

Jak informuje "Football Insider", West Ham United umówił się z Łukaszem Fabiańskim na rozmowy ws. przyszłości. Młoty mają opcję przedłużenia wygasającego kontraktu 38-letniego bramkarza i wygląda na to, że skorzystają z tej możliwości.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Umowa Łukasza Fabiańskiego z West Hamem wygasa 30 czerwca 2023 roku

Młoty mają możliwość przedłużenia kontraktu Polaka o dwanaście miesięcy

Jak poinformował “Football Insider”, niedługo ruszą rozmowy w tej sprawie

Łukasz Fabiański zostanie na dłużej w West Hamie United?

Umowa Łukasza Fabiańskiego z West Hamem United kończy się już 30 czerwca 2023 roku, dlatego obie strony muszą zastanowić się nad przyszłością. Jak dowiedział się “Football Insider”, zaplanowano rozmowy ws. ewentualnego przedłużenia kontraktu Fabiana.

Włodarze Młotów mają opcję podpisania nowej umowy z byłym reprezentantem Polski i najprawdopodobniej skorzystają z takiej możliwości. Kontrakt 38-letniego bramkarza miałby zostać przedłużony o dwanaście miesięcy, czyli do 30 czerwca 2024 roku.

Były golkiper Legii Warszawa czy Swansea City stoi między słupkami The Hammers od lipca 2018 roku, kiedy to trafił na London Stadium za 8 milionów euro ze Swansea City. Co ciekawe, Łukasz Fabiański obchodzi dzisiaj swoje 38. urodziny. Nowa umowa byłaby dla niego pięknym prezentem.