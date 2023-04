PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Piłkarz Pogoni Szczecin wypowiedział się na temat potrzeby wzmocnień w drużynie

Grosicki domaga się transferów w lecie

Pogoń wciąż walczy o udział i grę w europejskich pucharach

“Potrzebujemy wzmocnień”

Pogoń Szczecin przed tym sezonem miała walczyć co najmniej o drugie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Po cichu mówiło się nawet o batalii o tytuł. Tak się jednak nie stało. “Portowcy” nie pogodzili gry w eliminacjach europejskich pucharów z Ekstraklasą, przez co odpadli z tej walki na początku sezonu. A w późniejszym czasie mieli problemy z regularnym punktowaniem. Teraz o potrzebie wzmocnień przed nowym sezonem mówi Kamil Grosicki.

– Potrzebujemy wzmocnień i trzeba bardzo głośno o tym mówić. Musimy mieć szeroką kadrę i mocną rywalizację w zespole. Gramy takim systemem, do którego trzeba jeszcze kilka tych „klocków” dołożyć, aby to wszystko funkcjonowało. Ze wzmocnień może być jedynie korzyść w przyszłości – stwierdził Kamil Grosicki w rozmowie z “Radiem Eska”.

– Przyszłość jest tutaj w Pogoni. Kiedy witałem się z kibicami zaznaczyłem, że gramy o tytuł. Po tym ciężkim sezonie kolejny brązowy medal z rzędu to by było dla nas małe mistrzostwo. Wiem jednak, że kibice w Szczecinie marzą, aby coś jednak do gabloty wsadzić. W następnym sezonie jako cały klub musimy bardzo mocno w to wierzyć – dodał gracz Pogoni Szczecin.

