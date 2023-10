Christopher Nkunku trenuje już indywidualnie i ma zadebiutować w barwach Chelsea tuż po listopadowej przerwie reprezentacyjnej. Francuz nabawił się poważnej kontuzji kolana w okresie przedsezonowym, przez co na angielskich boiskach nie rozegrał jeszcze żadnego spotkania.

IMAGO / Greg Atkins Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Mauricio Pochettino wkrótce będzie mógł skorzystać z Christophera Nkunku

Francuski gwiazdor jest coraz bliżej powrotu na boisko po poważnym urazie kolana

25-latek ma oficjalnie zadebiutować w zespole The Blues po przerwie reprezentacyjnej

Nkunku blisko powrotu na boisko, ma zagrać jeszcze w listopadzie

Christopher Nkunku podczas letniego okienka transferowego za 60 milionów euro przeszedł z Lipska do Chelsea. W Londynie pokładano wielkie nadzieje w związku z przybyciem zawodnika, który może grać na pozycji ofensywnego pomocnika lub cofniętego napastnika.

25-latek do tej pory nie zdołał jednak zadebiutować w barwach drużyny The Blues. Wychowanek Paris Saint-Germain podczas przedsezonowego meczu przeciwko Borussii Dortmund (1:1) nabawił się bowiem poważnej kontuzji kolana, przez którą pauzuje do dzisiaj.

10-krotny reprezentant Trójkolorowych trenuje już indywidualnie i wszystko wskazuje na to, że jego powrót na boisko zbliża się wielkimi krokami. Christopher Nkunku swój oficjalny debiut w koszulce Chelsea ma zaliczyć zaraz po najbliższej przerwie reprezentacyjnej, czyli w drugiej połowie listopada.