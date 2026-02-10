Kapitalna seria United przerwana! Rywal z samego dołu [WIDEO]

23:11, 10. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  
Bruno Fernandes (West Ham United - Manchester United)
Obserwuj nas w
News Images LTD/ Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes (West Ham United - Manchester United)

Manchester United sekundy od porażki!

Manchester City, Arsenal, Fulham, Tottenham – pod wodzą Michaela Carricka Manchester United prezentował się wprost znakomicie i wygrał cztery spotkania z rzędu. Kolejnym rywalem Czerwonych Diabłów był West Ham. Młoty wydawały się najmniej wymagającym przeciwnikiem z grona wymienionych.

Pierwsza połowa rywalizacji na London Stadium zakończyła się remisem 0:0. Gospodarze oddali dwa strzały, natomiast przyjezdni trzykrotnie uderzali w kierunku bramki Madsa Hermansena. Obie ekipy zapisały na swoim koncie po jednej celnej próbie.

Po zmianie stron Młoty zdołały zaskoczyć defensywę United. Jarrod Bowen posłał płaskie dośrodkowanie, a Tomas Soucek uciekł obrońcom i strzałem z bliskiej odległości pokonał Senne Lamensa.

Manchester odpowiedział 13 minut później. Jednak radość z gola Casemiro nie trwała zbyt długo – po analizie VAR okazało się, że Brazylijczyk znalazł się na spalonym. Ale w szóstej minucie doliczonego czas gry już nic nie uratowało podopiecznych Nuno Espirito Santo. Bryan Mbeumo dorzucił w pole karne, a Benjamin Sesko uderzeniem bez przyjęcia doprowadził do wyrównania.

Młoty po 26 spotkaniach mają na koncie 25 oczek i plasują się na 18. lokacie, a więc w strefie spadkowej. Natomiast Manchester United zgromadził 45 punktów i aktualnie zajmuje 4. pozycję.

West Ham – Manchester United 1:1 (0:0)

Soucek 50′ – Sesko 90+6′

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź