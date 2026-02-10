News Images LTD/ Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes (West Ham United - Manchester United)

Manchester United sekundy od porażki!

Manchester City, Arsenal, Fulham, Tottenham – pod wodzą Michaela Carricka Manchester United prezentował się wprost znakomicie i wygrał cztery spotkania z rzędu. Kolejnym rywalem Czerwonych Diabłów był West Ham. Młoty wydawały się najmniej wymagającym przeciwnikiem z grona wymienionych.

Pierwsza połowa rywalizacji na London Stadium zakończyła się remisem 0:0. Gospodarze oddali dwa strzały, natomiast przyjezdni trzykrotnie uderzali w kierunku bramki Madsa Hermansena. Obie ekipy zapisały na swoim koncie po jednej celnej próbie.

Po zmianie stron Młoty zdołały zaskoczyć defensywę United. Jarrod Bowen posłał płaskie dośrodkowanie, a Tomas Soucek uciekł obrońcom i strzałem z bliskiej odległości pokonał Senne Lamensa.

Manchester odpowiedział 13 minut później. Jednak radość z gola Casemiro nie trwała zbyt długo – po analizie VAR okazało się, że Brazylijczyk znalazł się na spalonym. Ale w szóstej minucie doliczonego czas gry już nic nie uratowało podopiecznych Nuno Espirito Santo. Bryan Mbeumo dorzucił w pole karne, a Benjamin Sesko uderzeniem bez przyjęcia doprowadził do wyrównania.

Młoty po 26 spotkaniach mają na koncie 25 oczek i plasują się na 18. lokacie, a więc w strefie spadkowej. Natomiast Manchester United zgromadził 45 punktów i aktualnie zajmuje 4. pozycję.

West Ham – Manchester United 1:1 (0:0)

Soucek 50′ – Sesko 90+6′