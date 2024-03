Kyle Walker wskazał najlepszego piłkarza, z którym dane mu było grać. Anglik wyróżnił Garetha Bale'a i sezon, po którym trafił do Realu Madryt.

Źródło: FIVE

fot. Imago/Pro Sports Images Na zdjęciu: Kyle Walker

Kyle Walker wskazał najlepszego piłkarza, u boku którego grał

Anglik przyznał, że największe wrażenie wywołał na nim Gareth Bale

Obaj panowie występowali razem w Tottenhamie. Później Walijczyk trafił do Realu Madryt

Walker wyróżnił Bale’a. Miał kapitalny sezon

Kyle Walker od 2017 roku gra dla Manchesteru City. Na przestrzeni lat występował u boku wielu kapitalnych piłkarzy, którzy reprezentowali barwy Obywateli. Do tej pory ma okazję przebywać w jednej drużynie z Kevinem De Bruyne, Erlingiem Haalandem czy Rodrim, a wcześniej również między innymi Sergio Aguero, Raheemem Sterlingiem czy Vincentem Kompanym.

Zapytany o najlepszego piłkarza, z którym grał, pominął jednak wszystkich kolegów z Manchesteru City. Wrócił pamięcią do czasów Tottenhamu, kiedy to występował u boku Garetha Bale’a. Walijczyk prezentował się wówczas znakomicie i był jednym z najlepszych na świecie. Występami w barwach Kogutów zapracował na transfer do Realu Madryt, bijąc wówczas rekord i stając się najdroższym zawodnikiem w historii.

– W tamtym sezonie każda piłka, którą uderzał, leciała prosto do siatki. Był niesamowity. Widziałem wielu bramkostrzelnych zawodników, jak np. Erling teraz. Wtedy każdy strzał, niezależnie od tego, skąd uderzał, lądował w siatce. Tottenham nie brał udziału w walce o mistrzostwo, ale on nas trzymał bardzo wysoko – wspomina Walker, mówiąc o sezonie 2012/2013.

Po tym sezonie Bale trafił do Realu Madryt za kwotę ponad 100 milionów euro.

