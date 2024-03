fot. Imago/PanoramiC Na zdjęciu: Leny Yoro

Real Madryt szykuje na letnie okienko prawdziwe bomby transferowe

Kylian Mbappe i Alphonso Davies to nie są jedyne potencjalne wzmocnienia

Królewscy pragną, aby dołączył do nich także Leny Yoro

Real Madryt powalczy o wielki talent. Spora konkurencja

Real Madryt przygotowuje prawdziwą transferową ofensywę. Media są zgodne, że do drużyny trafi Kylian Mbappe, który nie przedłużył wygasającej umowy z Paris Saint-Germain. Francuz od lat był celem transferowym Królewskich, a teraz wreszcie nadarzyła się idealna okazja, aby go pozyskać. Coraz więcej wskazuje na to, że na Santiago Bernabeu zjawi się również Alphonso Davies. Bayern Monachium walczy o swojego obrońcę, ale ma świadomość, że ten marzy o grze dla Realu. Co więcej, jeśli nie dogada się z nim w temacie nowego kontraktu, latem będzie zmuszony do sprzedaży.

Hiszpański gigant może więc latem wzmocnić się dwoma wielkimi nazwiskami, które wzniosą drużynę na jeszcze wyższy poziom. Okazuje się, że na tym nie koniec. Real szykuje jeszcze jeden transfer, tym razem bardziej z myślą o przyszłości. Niebawem mają ruszyć rozmowy w sprawie sprowadzenia 18-letniego Leny’ego Yoro. Młodziutki obrońca ma pewne miejsce w składzie Lille i uchodzi za olbrzymi talent.

Pomimo młodego wieku, w samej Ligue 1 rozegrał już 37 spotkań. To wystarczająca próbka, aby określić, jak dużymi umiejętnościami dysponuje. Real Madryt stanie do rywalizacji ze znanymi markami, bowiem tego gracza w swoich szeregach chcą mieć również Paris Saint-Germain czy Manchester United.

Kontrakt Yoro obowiązuje tylko do połowy 2025 roku. Kwota ewentualnego transferu nie powinna więc być zbyt wygórowana.

