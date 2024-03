Van Dijk nie do pokonania. Kapitalna statystyka lidera Liverpoolu

IMAGO / Steven Halliwell Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Liverpool walczy o mistrzostwo Anglii

Virgil van Dijk jest liderem The Reds

Kapitan notuje świetne statystyki

Virgil van Dijk króluje w powietrzu

Liverpool w ostatnich dwudziestu meczach zanotował tylko jedną porażkę z Arsenalem. Dzięki swojej regularności The Reds biorą aktywny udział w wyścigu o mistrzostwo Anglii. Z pewnością nie byłoby to możliwe, gdyby nie forma Virgila van Dijka. Holender nawiązuje do swoich najlepszych czasów, co potwierdzają poszczególne statystyki.

Serwis Squawka zwrócił uwagę na to, że Van Dijk wygrał już 25 pojedynków powietrznych z rzędu w Premier League. Ostatni raz przegrał w styczniu. To naprawdę wybitna seria, biorąc pod uwagę fakt, że po drodze mierzył się z takimi rywalami jak m.in. Erling Haaland i Ivan Toney.

Warto również dodać, że Liverpool ma drugą najlepszą defensywę w Anglii. Mniej goli stracił tylko Arsenal.