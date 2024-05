Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro łączony z Fenerbahce oraz Galatasaray

Casemiro jest jednym z zawodników będących na wylocie z Manchesteru United. Defensywny pomocnik na Old Trafford inkasuje ogromną pensję, a nie prezentuje już aż tak wysokiego poziomu piłkarskiego, jak jeszcze kilka lat temu. 32-latek nie może jednak narzekać na brak zainteresowania – od dawna przyglądają mu się kluby z Arabii Saudyjskiej, a teraz do gry o podpis Brazylijczyka weszli dwaj tureccy giganci.

Jak poinformowało bowiem “Aksam Gazetesi”, dwie drużyny ze Stambułu – Fenerbahce oraz Galatasaray – chcą sprowadzić doświadczonego zawodnika. W tym pierwszym zespole na co dzień występuje reprezentant Polski – Sebastian Szymański. Casemiro przywdziewa koszulkę Czerwonych Diabłów od sierpnia 2022 roku, kiedy to przeprowadził się na Old Trafford za ponad 70 milionów euro z Realu Madryt.

75-krotny reprezentant Canarinhos bardzo dobrze wspomina swój pobyt w stolicy Hiszpanii – z drużyną Los Blancos pięciokrotnie wygrał Ligę Mistrzów, a także trzy raz sięgnął po mistrzostwo La Ligi. Umowa gwiazdora z Manchesterem United obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Brazylijczyk w 28 spotkaniach obecnego sezonu strzelił 5 bramek i zaliczył 3 asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia go na około 30 milionów euro.