Urodził się w 2009 roku, został najmłodszym strzelcem gola w Premier League. „Jest niesamowity”

Max Dowman został najmłodszym strzelcem gola w historii Premier League. Anglik urodzony w grudniu 2009 roku wpisał się na listę strzelców w meczu Arsenal - Everton. Mikel Arteta oszalał na jego punkcie.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Max Dowman

Arsenal jest siedem meczów od zdobycia upragnionego mistrzostwa Anglii. Po sobotnim zwycięstwie z Evertonem (2:0) mają na swoim koncie 70 punktów po 31. kolejkach. Zwycięstwo na Emirates Stadium było po części zasługą zaledwie 16-letniego piłkarza. Najpierw w 89. minucie na listę strzelców wpisał się Viktor Gyokeres, a kilka minut później Max Dowman.

Bramka, jaką zdobył Dowman, na stałe zapisze się w historii ligi oraz klubu. Nastolatek urodzony 31 grudnia 2009 roku został najmłodszym strzelcem gola w historii Arsenalu oraz Premier League. Po meczu pozytywnie mówili o nim m.in. Gyokeres oraz Mikel Arteta.

– Max Dowman jest niesamowity. Widać to po sposobie, w jaki gra. Za każdym razem, gdy dostaje piłkę, jest bardzo spokojny i gra bez strachu. To znakomity zawodnik. Zawsze stara się podejmować właściwe decyzje – mówił po meczu Viktor Gyokeres.

– Ludzie będą pamiętać moment, w którym 16-letni chłopak wziął piłkę na środku boiska i pobiegł z nią aż do końca. To, co widzę codziennie – zawodnik, który nie daje się wytrącić z równowagi ani okazji, ani przeciwnikowi, ani meczowi. Ma 16 lat. Był niesamowity. Miałem przeczucie po tym, jak trenował w ostatnich dniach. To był jego moment – powiedział Mikel Arteta.

Max Dowman mimo zaledwie 16 lat ma na swoim koncie już 7 występów w pierwszym zespole Kanonierów. Debiutował w sezonie 2025/2026 podczas ligowego spotkania z Leeds United, w którym od razu zaliczył asystę. Jest wychowankiem Arsenalu.