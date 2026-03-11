Tudor bez zwycięstwa od miesięcy. Niesamowita seria porażek rośnie

Igor Tudor przeżywa wyjątkowo trudny okres w swojej trenerskiej karierze. Według wyliczeń serwisu "Football Italia" obecny szkoleniowiec Tottenhamu pozostaje bez zwycięstwa od września 2025 roku.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Niepokojąca seria porażek Igora Tudora

Igor Tudor po raz ostatni wygrał mecz 13 września 2025 roku. Tego dnia Juventus pokonał Inter 4:3 na Allianz Stadium. Od tamtej chwili chorwacki szkoleniowiec nie potrafi przerwać fatalnej serii wyników.

Pod koniec pracy w Turynie Juventus zanotował trzy kolejne porażki. Bianconeri przegrali 0:2 z Como oraz 0:1 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Następnie ulegli również Lazio 0:1. Drużyna nie zdobyła bramki w czterech ostatnich spotkaniach pod jego wodzą.

Po tych wynikach klub zdecydował się na zmianę trenera. Miejsce Tudora zajął Luciano Spalletti. Obecnie Juventus wciąż walczy o miejsce w czołowej czwórce Serie A i ma szanse na kwalifikacje do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Tymczasem początek pracy Tudora w Tottenhamie również okazał się bardzo trudny. Szkoleniowiec przegrał wszystkie cztery pierwsze mecze. Łącznie jego seria obejmuje już siedem kolejnych porażek w Juventusie i Tottenhamie.

We wtorek Koguty przegrały 2:5 w 1/8 finału Ligi Mistrzów i praktycznie zaprzepaściły szanse na awans. Warto wspomnieć, że już w 22. minucie spotkania było 0:4. W Premier League Tottenham zajmuje 16. lokatę w tabeli i ma zaledwie jeden punkt przewagi nad strefą spadkową.

