Tudor bez zwycięstwa od miesięcy. Niesamowita seria porażek rośnie

16:59, 11. marca 2026
Mateusz Bednarski
Źródło:  Football Italia

Igor Tudor przeżywa wyjątkowo trudny okres w swojej trenerskiej karierze. Według wyliczeń serwisu "Football Italia" obecny szkoleniowiec Tottenhamu pozostaje bez zwycięstwa od września 2025 roku.

Igor Tudor
Niepokojąca seria porażek Igora Tudora

Igor Tudor po raz ostatni wygrał mecz 13 września 2025 roku. Tego dnia Juventus pokonał Inter 4:3 na Allianz Stadium. Od tamtej chwili chorwacki szkoleniowiec nie potrafi przerwać fatalnej serii wyników.

Pod koniec pracy w Turynie Juventus zanotował trzy kolejne porażki. Bianconeri przegrali 0:2 z Como oraz 0:1 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Następnie ulegli również Lazio 0:1. Drużyna nie zdobyła bramki w czterech ostatnich spotkaniach pod jego wodzą.

Po tych wynikach klub zdecydował się na zmianę trenera. Miejsce Tudora zajął Luciano Spalletti. Obecnie Juventus wciąż walczy o miejsce w czołowej czwórce Serie A i ma szanse na kwalifikacje do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Tymczasem początek pracy Tudora w Tottenhamie również okazał się bardzo trudny. Szkoleniowiec przegrał wszystkie cztery pierwsze mecze. Łącznie jego seria obejmuje już siedem kolejnych porażek w Juventusie i Tottenhamie.

We wtorek Koguty przegrały 2:5 w 1/8 finału Ligi Mistrzów i praktycznie zaprzepaściły szanse na awans. Warto wspomnieć, że już w 22. minucie spotkania było 0:4. W Premier League Tottenham zajmuje 16. lokatę w tabeli i ma zaledwie jeden punkt przewagi nad strefą spadkową.

