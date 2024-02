Źródło: Talk Sport / VIBE with FIVE

Źródło: Talk Sport / VIBE with FIVE

Imago / Nick Potts Na zdjęciu: David Gill i Sir Alex Ferguson

David Gill to były prezes Manchesteru United

67-latek był gościem podcastu Rio Ferdinanda

Gill wskazał trzy najważniejsze transfery, które przeprowadził w Czerwonych Diabłach

TOP3 transferów Davide’a Gilla w Manchesterze United

Manchester United w 2003 roku awansował na stanowisko prezesa David’a Gilla. Brytyjczyk piastował swój urząd aż do 2013 roku. W międzyczasie przeprowadził kilkanaście transferów, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii Czerwonych Diabłów.

Ostatnio były prezes klubu z Old Trafford był gościem Rio Ferdinanda w podcaście VIBE with FIVE. David Gill podczas rozmowy z byłym piłkarzem Manchesteru pokusił się o wskazanie trzech najważniejszych transferów podczas jego pracy w roli prezesa.

– Powiedziałbym, że Wayne Rooney ze względu na to, co zrobił dla klubu. Wskazałbym również Michael’a Carricka pod względem wszystkiego, co wniósł do klubu. Jest ich jeszcze wiele, ale wybiorę może dwóch na równo, Nemanja Vidić oraz Patrice Evra – powiedział David Gill w podcaście VIBE with FIVE.

– Myślę, że pod względem znaczenia dla klubu, to jednym z najważniejszych transferów był Edwin van der Sar – dodał były prezes Manchesteru United.

Holenderski bramkarz trafił do klubu w wieku 34 lat za 2 miliony funtów. Mimo to udało mu się wystąpić w 266 spotkaniach w barwach Czerwonych Diabłów. W tym czasie wygrał z zespołem m.in. cztery tytuły mistrza Anglii oraz Ligę Mistrzów.