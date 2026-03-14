Tottenham znowu chce zmienić trenera. Duże nazwisko za Tudora

Tottenham ponownie myśli o zmianie trenera. Igor Tudor nie może być pewny przyszłości w Londynie. Jak informuje Fabrizio Romano, kandydatem do zastąpienia Chorwata jest Roberto De Zerbi.

De Zerbi za Tudora w Tottenhamie? Szykuje się kolejna zmiana trenera

Poprzedni sezon był jednym z najgorszych od lat dla Tottenhamu. Uratował ich tylko i wyłącznie triumf w Lidze Europy, który zagwarantował im grę w Lidze Mistrzów. Mimo to Ange Postecoglou został zwolniony, a na nowego trenera wybrano Thomasa Franka. Duńczyk nie spisał się na miarę oczekiwań i już po ośmiu miesiącach stracił pracę. Sytuację miał uratować Igor Tudor.

Tudor nie jest w stanie poprawić wyników Spurs. W efekcie Koguty drugi sezon z rzędu walczą o utrzymanie w Premier League. Obecnie zajmują 16. miejsce z przewagą jednego punktu nad strefą spadkową. W dodatku nie wygrali w lidze od jedenastu spotkań.

Chorwat może zostać zwolniony jeszcze przed zakończeniem sezonu. Zdaniem dziennikarza Fabrizio Romano posada Igora Tudora jest poważnie zagrożona. Od kilku miesięcy Spurs przyglądają się jednemu trenerowi, którego chcą zatrudnić. Ich wymarzonym kandydatem ma być Roberto De Zerbi, ale podpisanie kontraktu z Włochem wydaje się prawie niemożliwe. Były trener Brighton i Marsylii ma dużo ciekawsze opcje niż walczący o utrzymanie w Premier League Tottenham.

W niedzielę (15 marca) Tottenham zagra z Liverpoolem. Potem czeka ich rewanż w Lidze Mistrzów z Atletico Madryt i konfrontacja w lidze z Nottingham. Następnie drużyna dostanie chwilę na odpoczynek ze względu na przerwę reprezentacyjną.