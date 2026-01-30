Raheem Sterling rozstał się z Chelsea i aktualnie jest wolnym zawodnikiem. Doświadczony skrzydłowy szuka nowego klubu. Sky Sports przekonuje, że Anglik jest gotowy na potężną obniżkę wynagrodzenia.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

Sterling szuka nowego klubu

Za nami już kilka miesięcy sezonu 2025/26. Tymczasem Raheem Sterling nie zanotował ani jednego spotkania! Czterokrotny mistrz Anglii nie znalazł się w planach ani Enzo Mareski, ani Liama Roseniora, a sam nie odczuwał presji powrotu na boisko. Dopiero dwa dni temu osiągnął porozumienie z Chelsea i stał się wolnym zawodnikiem.

Wychowanek Queens Park Rangers i Liverpoolu rozpoczął poszukiwania nowego pracodawcy. 31-latek postanowił zachęci potencjalnych zainteresowanych do składania ofert i zauważalnie obniżył swoje wymagania finansowe.

Sky Sports przekonuje, że Sterling, który na Stamford Bridge zarabiał nawet 375 tysięcy euro tygodniowo, jest gotowy podpisać kontrakt na zdecydowanie mniej atrakcyjnych dla siebie warunkach. Na jaką pensję liczy 82-krotny reprezentant Synów Albionu? Około 125 tysięcy euro – to aktualne żądania napastnika urodzonego na Jamajce.