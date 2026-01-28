Chelsea pozbyła się problemu. Kontrakt gwiazdy rozwiązany

Chelsea pożegnała piłkarza, który w tym sezonie nie rozegrał ani jednego meczu. Raheem Sterling odchodzi ze Stamford Bridge i staje się wolnym zawodnikiem, co potwierdził sam klub.

Alessandro Garofalo/ LaPresse/ Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior (Napoli - Chelsea)

Chelsea odetchnęła z ulgą. Sterling odchodzi

Kontrakt, który miał obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku, został rozwiązany na 18 miesięcy roku przed jego wygaśnięciem. W ten sposób Raheem Sterling zakończy niezbyt udaną przygodę na Stamford Bridge. Chelsea osiągnęła porozumienie z 31-latkiem, o czym najpierw informował Mike McGrath a co później potwierdził klub.

– Raheem Sterling opuścił dziś Chelsea Football Club za porozumieniem stron, kończąc trzy i pół sezonu jako nasz zawodnik. Dołączył do nas latem 2022 roku, kiedy to został sprowadzony z Manchesteru City. Dziękujemy Raheemowi za wkład, jaki wniósł jako zawodnik Chelsea i życzymy mu wszystkiego najlepszego w kolejnym etapie kariery – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Czterokrotny mistrz Anglii zasilił szeregi The Blues w lecie 2022 roku. Chelsea pozyskała go z Manchesteru City za 56 milionów euro. W jej barwach rozegrał 81 spotkań, zdobył 19 bramek i zanotował 15 asyst. Sezon 2024/25 spędził na wypożyczeniu w Arsenalu, natomiast w obecnych rozgrywkach ani razu nie pojawił się na murawie.