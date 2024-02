Manchester United w 2021 roku zdecydował się na odzyskanie Cristiano Ronaldo. Portugalczyk wrócił do ekipy z Old Trafford z Juventusu. Ten ruch pozytywnie po latach ocenił Ole Gunnar Solskjaer.

Manchester United mocno wierzył, że dzięki odzyskaniu Cristiano Ronaldo wróci na szczyt. Finalnie ambitne plany nie zostały spełnione. Mimo wszystko były menedżer Czerwonych Diabłów pozytywnie ocenił powrót Portugalczyka do angielskiej ekipy.

– Cristiano chciał opuścić Juventus, ale nie sądziliśmy, że mamy szansę na sprowadzenie go z powrotem. Zbudowaliśmy zespół bez Ronaldo i wtedy pojawiła się szansa i myślę, że wszyscy na świecie myśleli, że będzie wspaniale – mówił Ole Gunnar Solskjaer cytowany przez The Times of India.

– Ronaldo miał dobry sezon. Strzelił 28 goli. Podoba mi się profesjonalne podejście Ronaldo do biznesu. Niemniej cały ten pomysł nie wyszedł ani zawodnikowi, ani zespołowi, na dobre. W każdym razie w tamtym momencie sprowadzenie go z powrotem na Old Trafford było właściwą decyzją. Takie jest życie – dodał Norweg.

Dzisiaj Cristiano Ronaldo broni barw Al-Nassr. W tej kampanii 39-latek wystąpił w 25 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich 24 bramki i zaliczył 11 asyst.