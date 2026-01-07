Solskjaer blisko powrotu do Man United. Oto plan Norwega

Ole Gunnar Solskjaer jest faworytem do przejęcia roli tymczasowego trenera Man United. Jak donosi The Guardian norweski szkoleniowiec chciałby zapracować na stały kontrakt. Podobna historia wydarzyła się w przeszłości. Poprzednio pracował w klubie w latach 2018-2021.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ole Gunnar Solskjaer

Solskjaer chce zapracować po raz drugi na stały kontrakt w Man United

Manchester United po zwolnieniu Rubena Amorima rozpoczął proces poszukiwań nowego trenera. Aktualnie tymczasowo stery przejął Darren Fletcher, który poprowadzi drużynę w meczu z Burnley. W międzyczasie prowadzone są rozmowy z potencjalnymi kandydatami, którzy mają przejąć zespół tylko do końca sezonu. Wybór stałego szkoleniowca ma nastąpić dopiero za kilka miesięcy.

Na ten moment medialne doniesienia sugerują, że największym faworytem jest Ole Gunnar Solskjaer. Norweg to postać bardzo dobrze znana w Manchesterze United. W przeszłości był nie tylko piłkarzem, ale i menedżerem Czerwonych Diabłów. Jego pierwsza kadencja na ławce trenerskiej miała miejsca w latach 2018-2021, gdy zastąpił na stanowisku Jose Mourinho.

Wtedy również miał przejąć drużynę tylko na chwilę, ale fantastyczne wyniki w pierwszych meczach sprawiły, że podpisał kontrakt na stałe. Można śmiało powiedzieć, że był jednym z najlepszych trenerów Manchesteru United od czasów Sir Alexa Fergusona. Za jego kadencji Czerwone Diabły były najbliżej zdobycia mistrzostwa Anglii, zajmując 2. miejsce w Premier League w sezonie 2020/2021.

Jak podaje The Guardian, w planach Solskjaera jest powtórzenie historii z przeszłości. Norweg chce raz jeszcze zapracować dobrymi wynikami na stały kontrakt. Oprócz niego w grę wchodzą także dwaj inni piłkarze Man United – Ruud van Nistelrooy i Michael Carrick.

Solskjaer prowadził Manchester United w 168 meczach. Jego bilans to 92 zwycięstwa, 35 remisów i 41 porażek.