Slot szykuje rewolucję. On ma uratować sezon Liverpoolu

14:33, 24. listopada 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Liverpool znalazł się w kryzysie, a Arne Slot szykuje rewolucję. Trener planuje zmiany w składzie przed meczem Ligi Mistrzów, które mają odmienić sezon dla The Reds.

Arne Slot
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Slot zdecydowanie reaguje na słabe wyniki

Arne Slot przygotował najbardziej intensywny trening sezonu, na co miały wpływ ostatnie fatalne wyniki drużyny. Pojedynek napastników z obrońcami ma wyłonić nowy duet środka defensywy. Według CaughtOffside trener chce sprawdzić współpracę Joe Gomeza z Virgilem van Dijkiem. To właśnie Anglik ma zastąpić Ibrahima Konate, którego forma od tygodni budzi wątpliwości.

Liverpool traci zbyt wiele goli, szczególnie po stałych fragmentach i kontratakach. Van Dijk wciąż pozostaje liderem, ale często jest pozostawiony bez wsparcia. Slot uznał, że jedynym rozwiązaniem jest zmiana hierarchii w obronie i nowy impuls w szatni. Gomez, który po latach kontuzji odzyskał pewność siebie, ma być symbolem tej przemiany.

Dla Anglika to kluczowy moment. Przez długi czas był rezerwowym, jednak jego wszechstronność i zaangażowanie w treningach przekonały sztab. Jeśli zaprezentuje odpowiednią komunikację i zgranie z Van Dijkiem, może na stałe wrócić do podstawowego składu.

Konate z kolei znajduje się pod coraz większą presją. Jego błędy kosztowały zespół cenne punkty, a brak stabilności w obronie odbił się na wynikach. Liverpool wypadł poza pierwszą połowę tabeli Premier League i potrzebuje natychmiastowej reakcji.

Slot wie, że czas działa przeciwko niemu. W nadchodzącym meczu w Lidze Mistrzów chce zobaczyć Liverpool agresywny, zdeterminowany i dobrze zorganizowany w defensywie. Jeśli duet Van Dijk – Gomez zadziała, może to być początek odbudowy drużyny, która wciąż marzy o powrocie na szczyt.

