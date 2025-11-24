Messi z nowym rekordem. Argentyńczyk zrównał się z Puskasem

Leo Messi po raz kolejny przeszedł do historii. W półfinale Konferencji Wschodniej MLS poprowadził Inter Miami do wygranej 4:0 z Cincinnati, zdobywając gola i notując trzy asysty. Dzięki temu ma na swoim koncie już 404 asysty w karierze, wyrównując tym samym rekord legendarnego Ferenca Puskasa.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Messi nie przestaje zadziwiać

Lionel Messi wieku 38 lat wciąż utrzymuje niezwykłą formę. Według danych Opta ma na koncie 896 goli w 1135 meczach podczas zawodowej kariery. Łącznie Argentyńczyk miał udział aż w 1300 bramkach. W obecnych play-offach MLS Messi zdobył sześć goli i zaliczył trzy asysty w zaledwie czterech spotkaniach. Jeśli utrzyma tempo, może jeszcze w tym sezonie przekroczyć granicę 900 goli w karierze.

W meczu z Cincinnati Argentyńczyk był liderem Interu Miami. Asystował przy bramkach Matteo Silvettiego i dwukrotnie Tadeo Allende, a sam trafił do siatki w 19. minucie po podaniu młodego Silvettiego. Dla 19-letniego Argentyńczyka było to wyjątkowe wydarzenie, bo Messi debiutował w Barcelonie, zanim ten zdążył się urodzić.

Zespół Javiera Mascherano zdominował rywala mimo absencji Luisa Suareza. Dzięki zwycięstwu Inter Miami awansował do finału Konferencji Wschodniej, gdzie zmierzy się z New York City FC. Drużyna z Nowego Jorku sprawiła niespodziankę, eliminując w półfinale Philadelphia Union, najlepszy zespół sezonu zasadniczego MLS, po bramce Maximiliano Moraleza.

Messi zakończył sezon zasadniczy MLS jako najlepszy strzelec ligi z dorobkiem 29 bramek i 13 asyst w 28 meczach. Teraz ma szansę poprowadzić Inter Miami do wielkiego triumfu. Jego rekord asyst i niesłabnąca forma pokazują, że nawet po niemal dwóch dekadach na szczycie Argentyńczyk wciąż potrafi być piłkarzem, który definiuje epokę.

