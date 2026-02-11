Slot nagle wypalił na temat Kloppa. Poszło o formę Liverpoolu

Liverpool na ten moment zajmuje miejsce, które nie gwarantuje im awansu do Ligi Mistrzów. Arne Slot broni się przed zwolnieniem. Na konferencji prasowej nagle zaczął mówić o Juergenie Kloppie.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Slot broni się faktem, że Klopp nie awansował do Ligi Mistrzów

Liverpool nie potrafi ustabilizować formy w sezonie 2025/2026. Arne Slot i spółka co jakiś czas trafiają na gorszy okres, który skutkuje serią kiepskich wyników. W ostatnich siedmiu meczach w Premier League wygrali tylko raz. W efekcie zajmują dopiero 6. miejsce w tabeli z dużą stratą do dwóch czołowych drużyn. Na ten moment są poza strefą gwarantującą awans do Ligi Mistrzów.

Posada holenderskiego szkoleniowca wisi na włosku. Ostatnio pojawił się informacje, że Liverpool rozważa każdą ewentualność w tym zwolnienie Arne Slota. O to, jaki wpływ będzie mieć ewentualny brak awansu do Ligi Mistrzów, szkoleniowiec został zapytany przez dziennikarzy. Jego odpowiedź mogła nieco zaskoczyć, ponieważ zasłonił się faktem, że Juergen Klopp w przeszłości również nie wywalczył awansu, a mimo to nie został zwolniony.

– Jedyne, co wiem, to że coś takiego zdarzyło się już wcześniej i to niedawno [Klopp w sezonie 22/23] i nie wpłynęło to na przyszłość tamtego trenera. Ale to oczywiście niczego nie gwarantuje. Zazwyczaj w tym klubie bierze się pod uwagę kilka różnych czynników – powiedział Arne Slot, cytowany przez Fabrizio Romano.

Slot zastąpił Kloppa na stanowisku trenera Liverpoolu przed startem sezonu 2024/2025. W pierwszym roku pracy zdobył mistrzostwo Anglii. Łącznie prowadził drużynę w 93 meczach, a jego bilans to 57 zwycięstw, 15 remisów i 21 porażek.