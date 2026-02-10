Liverpool zorganizował kryzysowe spotkanie. Sądne dni Arne Slota

Arne Slot ponownie znalazł się na gorącym krześle. Ze względu na słabe wyniki Holender nie może być pewny utrzymania posady. Jak donosi Francois Plateau, po porażce z Man City Liverpool zorganizował spotkanie, aby omówić przyszłość trenera.

Slot zostanie zwolniony?! Liverpool przygotował plan awaryjny

Arne Slot i jego przygoda z Liverpoolem rozpoczęła się jak w bajce. Pierwszy rok na Anfield Road i od razu The Reds zdobyli mistrzostwo Anglii, sięgając po tytuł po raz 20. w historii. Latem holenderski szkoleniowiec otrzymał wzmocnienia o wartości prawie 500 milionów euro. Był to początek wielkich problemów aktualnie panujących mistrzów.

Choć sezon rozpoczęli od serii zwycięstw, im dalej w las tym wyniki osiągane przez Liverpool były coraz gorsze. Arne Slot i spółka zaliczali wpadki z takimi drużynami jak PSV Eindhoven (1:4), Nottingham Forest (0:3) czy Crystal Palace (0:3). Obecnie zajmują dopiero 6. miejsce w Premier League ze stratą aż 17 punktów do lidera tabeli.

Nic więc dziwnego, że już w kilka miesięcy temu posada Arne Slota wisiała na włosku. Wtedy jednak Liverpool nie zdecydował się na zmianę trenera. 47-latek dostał czas, aby poprawić wyniki i wyprowadzić zespół z kryzysu. W ostatnich dniach sytuacja znowu uległa pogorszeniu. The Reds wygrali tylko jeden z pięciu spotkań w lidze, zdobywając 5 na 15 możliwych punktów. Porażka z Manchesterem City znowu zachwiała posadą Holendra.

Jak podaje Francois Plateau, w klubie rozpoczęły się dyskusję na temat przyszłości Arne Slota. Liverpool przygotował plan awaryjny na wypadek, gdyby doszło do zwolnienia. Prowadzone są poszukiwania potencjalnych następców, a cały proces może zostać przyspieszony, jeśli zostanie podjęta decyzja o zakończeniu współpracy w lutym.

Do tej pory Slot prowadził Liverpool w 93 meczach. Jego bilans to 57 zwycięstw, 15 remisów i 21 porażek.

