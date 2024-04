Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder na dobre wrócił już do gry w ekipie Brighton

Pomocnik rozegrał nieco ponad 60 minut przeciwko Arsenalowi

Dziennikarze i eksperci są jednak na temat jego gry podzieleni

Najważniejsze kolejne minuty

Jakub Moder w kwietniu 2022 roku doznał ciężkiej kontuzji. Wówczas gracz Brighton zerwał więzadła krzyżowe. Powrót do pełni zdrowia pomocnika trwał bardzo długo. Jednak kilka miesięcy temu, w listopadzie zdołał wrócić nie tylko do treningów z zespołem, ale i do gry. Od tego czasu jest stopniowo wprowadzany do gry przez trenera De Zerbiego, ale w ostatnim czasie liczba minut spędzanych na placu gry znacznie wzrasta. Niemniej forma reprezentanta Polski wciąż jest bardzo ruchoma, co pokazał m.in. dzisiejszy mecz z Arsenalem. 24-latek rozegrał nieco ponad godzinę w hicie Premier League, ale opinie na temat jego gry wśród dziennikarzy z Wysp Brytyjskich są podzielone.

– Wyraźnie słabe ogniwo w ataku Brighton. Naprawdę trudno było mu znaleźć przestrzeń na boisku i kontrolę nad tempem gry– ocenia serwis “90min.com”

– Moder dobrze radził sobie w środku pola, kiedy Brighton na początku meczu powodował zdenerwowanie w szeregach Arsenalu. Z czasem jego wpływ na grę zespołu słabł i w końcu został zmieniony – pisze z kolei “sussexexpress.co.uk”.

