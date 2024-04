fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski musi coraz więcej myśleć o przyszłości po zakończeniu kariery

Polski napastnik jest związany z Barceloną umową do połowy 2026 roku

Niewykluczone, że to w barwach Dumy Katalonii przejdzie na piłkarską emeryturę

Barcelona ostatnim klubem w karierze Lewandowskiego?

35-letni Robert Lewandowski rozgrywa swój drugi sezon w barwach Barcelony. Debiutancka kampania była dla niego niezwykle udana – zgarnął koronę króla strzelców, a Blaugrana sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii. Sezon 2023/2024 w wykonaniu Polaka pozostawiał natomiast wiele do życzenia. Zaczął fatalnie, będąc regularnie krytykowany przez kibiców i tamtejsze media.

W 2024 roku Lewandowski zdołał niejako odbudować formę. Zaliczył znacznie więcej dobrych występów i wciąż ma szansę, aby zdobyć w Hiszpanii drugą koronę króla strzelców. Nie zmienia to faktu, że takie wahania formy mogą oznaczać, iż Polak się już starzeje i będzie grał coraz gorzej.

Kontrakt Lewandowskiego obowiązuje do połowy 2026 roku. Jakiś czas temu zadeklarował, że zostaje na przyszły sezon w Barcelonie. Zapytany o zakończenie piłkarskiej kariery w barwach Dumy Katalonii przyznał, że jest za wcześnie na takie deklaracje.

– To wszystko zależy… jak będę się czuł fizycznie, co mi serce będzie podpowiadało. Tyle jest tych rzeczy, o których jeszcze nie zacząłem myśleć, bo po prostu to nie jest jeszcze ten moment. Widzę ciągle na boisku, czy w treningach, że jest OK – mówi Lewandowski w rozmowie z “WP Sportowe Fakty”.

