Chelsea podpisała nowy roczny kontrakt z doświadczonym defensorem Thiago Silvą do lata 2024 roku, poinformował londyński w piątek późnym wieczorem. Potwierdziły się zatem wcześniej doniesienia mediów, które informowały, że obie strony osiągnęły porozumienie w sprawie przedłużenia umowy.

Thiago Silva dołączył do Chelsea w 2020 roku jako wolnym zawodnik po tym, jak jego kontrakt z Paris Saint-Germain dobiegł końca podpisując 12-miesięczną umowę. Następnie dwukrotnie przedłużał swoją umowę z The Blues o kolejny rok. Podobnie było i tym razem.

– Szczerze mówiąc, jestem bardzo szczęśliwy, że mogę kontynuować karierę w The Blues. Kiedy podpisałem tutaj swój pierwszy kontrakt, miał to być tylko jeden rok. Teraz jest już czwarty! Nie mogłem sobie tego wyobrazić, ale naprawdę jest to dla mnie wyjątkowy moment – przyznał Thiago Silva po podpisaniu nowej umowy.

Chociaż Chelsea prowadzi politykę podpisywania długoterminowych kontraktów z młodszymi zawodnikami, doświadczenie Silvy jest postrzegane jako istotny element rozwoju drużyny pod wodzą głównego trenera Grahama Pottera. Pomimo swojego wieku, Silva był ostoją defensywy Chelsea podczas ich walki o tytuł Ligi Mistrzów w 2021 roku.

Wśród wielu zmian na boisku i poza nim, których jesteśmy świadkami w Chelsea były zawodnik AC Milan i Fluminense rozpoczął 18 z 21 meczów Premier League w tym sezonie i jest nieprzerwalnie kluczowym elementem tego zespołu.

– Jest światowej klasy zawodnikiem, co udowodnił przez wiele lat w piłce krajowej i reprezentacyjnej, a jego doświadczenie, jakość i umiejętności przywódcze są kluczowe dla naszej wizji przyszłości – powiedział Todd Boehly.

