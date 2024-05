Guardiola nie wróci do giganta, klarowny przekaz

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Josep Guardiola nie dla Bayernu Monachium

Bayern Monachium w trakcie trwającej kampanii nie zachwycał w lidze niemieckiej. Niemniej wciąż ma szanse na to, aby wygrać Ligę Mistrzów. Na razie Bawarczycy walczą o awans do finału tych rozgrywek w półfinale z Realem Madryt. Tymczasem ciekawe wieści pojawiły się w mediach. Sky Sport Germany opublikował w swoim internetowym wydaniu specjalny komunikat, w którym udzielona została odpowiedź na temat ewentualnego powrotu Josepa Guardioli do Bayernu. “Pep ma w sercu Bayern, ale nie chce opuszczać Manchesteru City tego lata” – brzmi komunikat prasowy przekazany przez agencję menedżerską Tacticrup.

Hiszpański trener po pracy w FC Barcelonie w latach 2008-2012 i roku urlopu podpisał kontrakt z klubem z Bundesligi. W monachijskiej ekipie spędził trzy lata od 2013 roku. Wygrał w trakcie tej przygody siedem trofeów, w tym trzy mistrzostwa Niemiec. Niestety dla Guardioli nie udało się wygrać Ligi Mistrzów.

Monachijczycy mają ewidentnie kłopot ze znalezieniem nowego trenera. Już trzech szkoleniowców odmówiło Bawarczykom. W tym gronie są: Julian Nagelsmann, Xabi Alonso i ostatnio także Ralf Rangnick. Każdy z wymienionych woli skupiać się na aktualnym projekcie. Ostatnio na faworyta na objęcie sterów według środków masowego przekazu wyrósł Erik ten Hag, którego przyszłość w Manchesterze United jest bardzo niepewna. Niewykluczone, że Holender zostanie po sezonie zwolniony z klubu z Old Trafford.

