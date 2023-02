PressFocus Na zdjęciu: Krystian Bielik

Krystian Bielik zdobył bramkę w wygranym 2:0 spotkaniu Birmingham City z West Bromwich Albion w ramach 31. kolejki Championship. Polak wpisał się na listę strzelców w 52. minucie meczu na St. Andrew’s Stadium.

Krystian Bielik strzelił gola w Championship

Jego Birmingham pokonało 2:0 West Brom

Polak wykończył dośrodkowanie Hannibala

Birmingham wygrało, Bielik zdobył bramkę

Birmingham City dzisiejszego wieczoru rywalizowało z West Bromwich Albion w spotkaniu 31. kolejki Championship. Zespół Blues wygrał 2:0 z drużyną Baggie Bird, a jednego z goli dla gospodarzy strzelił Krystian Bielik. Dziewięciokrotny reprezentant Polski w 52. minucie uderzeniem głową znakomicie wykończył dośrodkowanie posłane z rzutu rożnego przez Hannibala Mejbriego.

Warto dodać, że pomocnik wypożyczony z Manchesteru United oprócz zaliczenia asysty zdobył też bramkę, bowiem to właśnie on otworzył wynik meczu na St. Andrew’s Stadium. Dzisiejsze trafienie Krystiana Bielika to pierwszy gol 25-latka w tym sezonie Championship. Były zawodnik Arsenalu po raz kolejny rozegrał pełne 90 minut, a w tej kampanii może liczyć na regularność.

52 – Bielik heads home from Hannibal's corner to double our advantage! 😁



[2-0] #BIRWBA https://t.co/MELPvLcG8A — Birmingham City FC (@BCFC) February 10, 2023

Przypomnijmy, iż Krystian Bielik czasowo przywdziewa koszulkę Birmingham City, bowiem jego karta zawodnicza cały czas należy do Derby County, które wypożyczyło Polaka do ekipy, która występuje na zapleczu Premier League. Barany rywalizują na poziomie League One, gdzie zajmują czwarte miejsce.

Defensywny pomocnik na przestrzeni trwających rozgrywek rozegrał aż 23 spotkania, a na boisku spędził prawie 2000 minut. Popularni Blues plasują się na szesnastej lokacie w Championship.

