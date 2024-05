Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku wyceniony na 40 milionów euro

Chelsea nie po raz pierwszy zaliczyła wpadkę na rynku transferowym. The Blues latem 2021 roku postanowili sprowadzić do klubu Romelu Lukaku za 113 milionów euro. Transfer Belga szybko okazał się niewypałem, bowiem postawa napastnika i jego forma odbiegały od tego, co oczekiwano po zawodniku za ponad 100 mln. Ostatecznie po kiepski sezonie piłkarz wrócił do Włoch, gdzie przebywał na wypożyczeniu w Interze Mediolan, a obecnie w AS Romie.

The Blues chcą jednak definitywnie rozstać się z piłkarzem i odzyskać, choć część kwoty zainwestowanej w Lukaku. Jak poinformował Fabrizio Romano, Chelsea jest otwarta na odejście piłkarza i wyceniła go na 40 milionów euro. Zaznaczając, że cena nie obowiązuje tylko włoskiego klubu, w którym aktualnie gra, ale wszystkich zainteresowanych.

O transferze Romelu Lukaku najczęściej mówi się w kontekście Saudi Pro League. Tamtejsze kluby mają chrapkę na pozyskanie rosłego napastnika, który bez wątpienia byłby gwiazdą ligi. Jednak wydaje się, że reprezentant Belgii chce zostać w Europie. Ostatnio pojawiły się informacje, że potencjalnie zainteresowaną drużyną może być Napoli. Drużyna spod Wezuwiusza ma upatrywać w Belgu następcę Victora Osimhena.

Lukaku w tym sezonie zagrał w AS Romie 44 mecze, w których strzelił 20 goli i zaliczył 4 asysty. Kontrakt z The Blues obowiązuje do czerwca 2026 roku.