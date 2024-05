News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Barcelona zdecyduje się na sprzedaż De Jonga?

Xavi Hernandez wyraził życzenie, aby sprowadzić Bernardo Silvę do FC Barcelony, ale nie wszyscy w klubie zgadzają się z jego wolą. Wewnętrzne debaty w Blaugranie ujawniają napięcie między wizją szkoleniowca a pomysłami zarządu. Niektórzy argumentują, że dostępne fundusze powinny zostać przeznaczone na wzmocnienie linii ofensywnej, którą uważają za wyższy priorytet.

Bernardo Silva jest głównym celem transferowym Xaviego Hernandeza, ale klub musi dokładnie rozważyć, czy pozyskanie go kosztem Frenkiego De Jonga będzie słusznym ruchem dla drużyny. Wynik tych decyzji może znacząco wpłynąć na strategię i sukces Barcelony w nadchodzącym sezonie.

Oprócz Barcelony, zainteresowanie pozyskaniem gwiazdy Manchesteru City wyrazili także PSG i Bayern Monachium, których oferty są znacznie wyższe niż to, co może zaproponować Barcelona. Jednak portugalski gracz jest gotów zaakceptować niższą ofertę od Dumy Katalonii, pod warunkiem, że będzie konkurencyjna i obejmie długoterminową umowę.

Mimo chęci dołączenia do Barcelony, Silva nie chce czekać do końca okna transferowego na decyzję klubu i chciałby rozstrzygnąć losy swojej przyszłości jak najszybciej, by w spokoju przygotowywać się nowych rozgrywek. To sprawia, że Duma Katalonii nie ma zbyt wiele czasu do namysłu i musi działać szybko.

