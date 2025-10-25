Sensacja w meczu Chelsea! Szalona końcówka beniaminka

fot. Associated Press Na zdjęciu: Enzo Maresca

Sunderland dalej zachwyca. Blamaż Chelsea u siebie

Chelsea celuje w tym sezonie w walkę o najwyższe miejsca w tabeli Premier League. Marzy jej się oczywiście mistrzostwo Anglii, choć jego brak nie będzie w klubie rozczarowaniem. Enzo Maresca przewodzi długoterminowemu projektowi, który ma duże ambicje, ale nie stawia szybkiego sukcesu ponad wszystko. W sobotę The Blues podejmowali na Stamford Bridge Sunderland, czyli jedno z największych pozytywnych zaskoczeń tej kampanii. Choć beniaminek nie uchodził za wygodnego rywala, Chelsea była oczywistym faworytem tego meczu.

Dla gospodarzy spotkanie zaczęło się wyśmienicie, bowiem już w 4. minucie Alejandro Garnacho zdobył pierwszą bramkę. Skutecznie wykończył kontratak zespołu i podanie Pedro Neto. Wydawało się, że Chelsea pójdzie za ciosem, ale do głosu doszedł Sunderland, który dość szybko wyrównał. W 22. minucie gola wyrównującego strzelił Wilson Isidor.

Na przerwę zespoły schodziły przy remisie 1-1. Po zmianie stron Chelsea próbowała przechylić szalę na swoją korzyść, ale decydujący cios należał do gości. W doliczonym czasie gry Chemsdine Talbi płaskim strzałem zaskoczył Roberta Sancheza i zapewnił trzy punkty beniaminkowi. W tej sytuacji nie popisała się defensywa The Blues, która w zasadzie tylko przyglądała się temu, co z piłką robią rywale.

𝐂𝐇𝐄𝐌𝐒𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐓𝐀𝐋𝐁𝐈! ⚽ Sunderland wygrywa z Chelsea! 🔥🔥



📺 Wszystkie mecze Premier League możecie oglądać w serwisie CANAL+: https://t.co/45gDeTjRc6 pic.twitter.com/MezgSDk3GX — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 25, 2025

Sensacyjna wygrana pozwoliła Sunderlandowi wskoczyć na drugie miejsce w tabeli. Oczywiście kilka drużyn ma mecze w ten weekend przed sobą, ale beniaminek i tak będzie po tej kolejce okupował czołową lokatę.