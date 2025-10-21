Sean Dyche znalazł klub. Anglik przejął drużynę w kryzysie

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sean Dyche

Nottingham Forest zatrudniło Seana Dyche’a

Nottingham Forest oficjalnie ogłosiło zatrudnienie Seana Dyche’a, byłego menedżera Burnley i Evertonu, na stanowisko menedżera klubu. 54-letni Anglik podpisał kontrakt obowiązujący do lata 2027 roku i został trzecim trenerem na City Ground w tym sezonie.

Dyche zastępuje Ange’a Postecoglou, który spędził w klubie zaledwie 39 dni. Australijski trener został zwolniony 17 minut po sobotniej porażce z Chelsea (0:3) w Premier League. Pod jego wodzą zespół nie wygrał żadnego z ośmiu meczów. Zanotował dwa remisy i doznał sześć porażek. Wcześniej zastąpił Nuno Espirito Santo, zwolnionego po zaledwie trzech kolejkach.

Angielski klub zajmuje obecnie 18. miejsce w tabeli ligowej z dorobkiem pięciu punktów. Pierwszym meczem Dyche’a na ławce Nottingham będzie czwartkowe starcie Ligi Europy z FC Porto na City Ground, a w niedzielę drużyna zmierzy się w Premier League z Bournemouth.

Do sztabu szkoleniowego Dyche’a dołączają Ian Woan i Steve Stone. To byli piłkarze Nottingham, którzy razem rozegrali ponad 400 meczów dla klubu w latach 90. Ostatnim klubem 54-letniego menedżera w Premier League był Everton, z którego został zwolniony w styczniu tego roku. Nottingham w zeszłym sezonie długo walczyło o miejsce w Lidze Mistrzów, ale po trudnej końcówce zdołało awansować do Ligi Europy.