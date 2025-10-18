Ange Postecoglou poznał decyzję. Sensacyjny ruch klubu z Premier League

Ange Postecoglou nie jest już menedżerem Nottingham Forest. Australijczyk został zwolniony po zaledwie 39 dniach pracy na City Ground.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Oficjalnie: Ange Postecoglou zwolniony z Nottingham Forest

Ange Postecoglou został zwolniony z funkcji menedżera Nottingham Forest po porażce z Chelsea (0:3) w 8. kolejce Premier League na City Ground. Decyzja zapadła zaledwie 39 dni po jego nominacji. Były trener Tottenhamu Hotspur objął stery w klubie 9 września, jednak nie zdołał odmienić sytuacji zespołu.

Pod jego wodzą Australijczyka Nottingham nie wygrał żadnego z ośmiu meczów, notując dwa remisy i sześć porażek we wszystkich rozgrywkach. Obecnie zespół zajmuje 17. miejsce w tabeli, mając tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.

Decyzja nie była zaskoczeniem. Atmosfera wokół City Ground była w ostatnich tygodniach coraz bardziej napięta. Kibice coraz głośniej domagali się zmian po tym, jak drużyna z Nottingham poniosła kolejne bolesne porażki z Manchesterem City (0:4), West Hamem (1:3) i właśnie Chelsea (0:3).

Zwolnienie Postecoglou oznacza, że Nottingham po raz trzeci w tym sezonie zmienia szkoleniowca. Wcześniej z klubem pożegnał się Nuno Espirito Santo, który prowadził zespół zaledwie w trzech spotkaniach. Z informacji brytyjskich mediów wynika, że na krótkiej liście kandydatów do objęcia zespołu znaleźli się – Marco Silva oraz Sean Dyche. Nie jest jednak wykluczone, że właściciel klubu zdecyduje się na tymczasowe rozwiązanie do końca roku. W najbliższy czwartek Nottingham podejmie w Lidze Europy FC Porto.