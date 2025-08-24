Manchester United w niedzielę podzielił się punktami z Fulham (1:1). Po spotkaniu Ruben Amorim nie przebierał w słowach. Trener w rozmowie z "BBC Radio 5 Live" zarzucił swojej drużynie, że po strzelonym golu zapomniała jak się gra w piłkę.

Ruben Amorim po remisie Manchesteru United z Fulham

Manchester United w niedzielę miał doskonałą okazję odreagować po porażce z Arsenalem (0:1) i sięgnąć po pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie Premier League. Czerwone Diabły jednak nie spełniły oczekiwań swoich kibiców. Podopieczni Rubena Amorima tylko zremisowali z Fulham (1:1), a ich postawa nie była godna uwagi.

Po spotkaniu Ruben Amorim nie próbował koloryzować rzeczywistości. Szkoleniowiec Manchester United w rozmowie z „BBC Radio 5 Live” zarzucił swojej drużynie, że przestała grać w piłkę po strzelonym golu. Portugalczyk dodał również, że jego podopieczni muszą bardziej się rozwinąć jako drużyna.

– Strzeliliśmy gola i zapomnieliśmy, jak gramy. Chcieliśmy wygrać tak bardzo, że po zdobytej bramce każdy myślał: „Utrzymajmy przewagę i spróbujmy wygrać to spotkanie”. Dla mnie to był moment, w którym powinniśmy się cieszyć grą i nacisnąć na przeciwnika. Próbowaliśmy pressować przeciwnika wysoko i zostawialiśmy dużo przestrzeni – powiedział Ruben Amorim.

– Musimy bardzo rozwinąć się jako zespół. Najważniejsza rzecz dla mnie jest taka, że w trakcie tygodnia piłkarze pracowali naprawdę ciężko. W meczu pracowali naprawdę ciężko i na pewno się poprawimy. Moment, który zmienił mecz, to był nasz gol – dodał.

Manchester United w kolejnym ligowym meczu podejmie Burnley. Spotkanie zaplanowane jest na najbliższą sobotę.