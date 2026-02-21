Manchester City chce zatrzymać gwiazdę. Wymowne słowa Guardioli

Rodri jest łączony z przeprowadzką do Realu Madryt. Trener Manchesteru City - Pep Guardiola - przyznał na konferencji prasowej, że chce zatrzymać pomocnika.

Pep Guardiola: Mam nadzieję, że Rodri podpisze nowy kontrakt

Rodri ma ważny kontrakt z Manchesterem City tylko do 30 czerwca 2027 roku, co rodzi pytania o jego przyszłość. Zdobywca Złotej Piłki jest łączony z powrotem do La Ligi, gdzie zainteresowanie mają wykazywać Real Madryt oraz FC Barcelona. Pep Guardiola nie zamierza jednak łatwo rezygnować z kluczowego pomocnika. Podczas ostatniej konferencji prasowej jasno dał do zrozumienia, że chce zatrzymać 29-letniego Hiszpana na Etihad Stadium.

Bardzo chciałbym, żeby podpisał nową umowę z Manchesterem City, naprawdę bardzo. To piłkarz o ogromnym doświadczeniu, nietuzinkowej inteligencji i dużym rozumieniu gry. Są zawodnicy, przy których obecności na boisku czujemy się po prostu pewniej. On jest jednym z nich – powiedział szkoleniowiec drużyny The Citizens, cytowany w mediach społecznościowych przez Fabrizio Romano.

59-krotny reprezentant Hiszpanii, mimo ostatnich problemów zdrowotnych, od lipca 2019 roku jest filarem zespołu Obywateli. Wówczas przeniósł się do niebieskiej części Manchesteru z Atletico Madryt za 70 milionów euro. Od tego czasu rozegrał 286 meczów, zdobył 27 bramek i zanotował 32 asysty. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 75 milionów euro.