De Zerbi liczy na powrót do Premier League. Marzy o pracy w gigancie

Roberto De Zerbi, który niedawno rozstał się z Olympique'iem Marsylia, liczy na powrót do Premier League. Jego celem jest prowadzenie Manchesteru United - donosi Sam Wallace z gazety Daily Telegraph.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Manchester United postawi na Roberto De Zerbiego?

Roberto De Zerbi w połowie lutego rozstał się z Olympique’iem Marsylia i powoli rozgląda się za nowym pracodawcą. 46-letni szkoleniowiec pozostaje jednym z najbardziej cenionych trenerów dostępnych na rynku, głównie dzięki bardzo dobrej pracy wykonanej w Brighton & Hove Albion. Włoski szkoleniowiec zasłynął ofensywnym stylem gry oraz umiejętnością rozwijania młodych piłkarzy. Nic więc dziwnego, że zwraca on uwagę wielu klubów. Sam zainteresowany podobno chciałby wrócić na Wyspy Brytyjskie, aby ponownie spróbować swoich sił w Premier League.

Z najnowszych informacji przekazanych przez Sama Wallace’a z dziennika „Daily Telegraph” wynika, iż celem De Zerbiego jest objęcie Manchesteru United. Włoski trener chętnie podjąłby się wyzwania prowadzenia drużyny Czerwonych Diabłów, która w ostatnich latach przeżywa spore wahania formy.

Wszystko będzie jednak zależało od decyzji władz klubu z Old Trafford. Niewykluczone bowiem, że działacze z czerwonej części Manchesteru zdecydują się na stałe powierzyć funkcję menedżera Michaelowi Carrickowi, który obecnie pełni rolę szkoleniowca tymczasowego.

Roberto De Zerbi w swojej trenerskiej karierze opiekował się już kilkoma klubami w różnych europejskich ligach. Oprócz Marsylii i Brighton pracował również w Foggii Calcio, US Palermo, Benevento Calcio, US Sassuolo Calcio oraz Szachtarze Donieck. Z ukraińskim zespołem w sezonie 2021/2022 sięgnął po Superpuchar Ukrainy. Włoski szkoleniowiec nie boi się podejmować ambitnych wyzwań, dlatego objęcie Manchesteru United mogłoby być dla niego kolejnym ważnym doświadczeniem w karierze.