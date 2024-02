Richarlison przypomniał o sobie fanom na Goodison Park, duża klasa Brazylijczyka [WIDEO]

W sobotę Everton podejmował u siebie Tottenham Hotspur. Jeszcze przed przerwą dublet ustrzelił Richarlison, który reprezentował barwy The Toffees w latach 2018 – 2022.

IMAGO / David Rawcliffe Na zdjęciu: Richarlison

Everton mierzył się w sobotę z Tottenhamem Hotspur

Do przerwy widniał wynik 2:1, a oba gole dla gości strzelił Richarlison

Reprezentant Brazylii nie celebrował bramek przeciwko byłemu pracodawcy

Richarlison z dubletem na Goodison Park

Richarlison w minionym sezonie był jedynie cieniem samego siebie. Reprezentant Brazylii został bohaterem licznych żartów, a kibice coraz częściej kwestionowali kwotę 58 milionów euro, jakie Tottenham Hotspur zapłacił za niego Evertonowi.

W bieżącej kampanii napastnik radzi już sobie znacznie lepiej. Sobota była jednak dla niego na pewno niełatwym dniem, bo czekał go powrót na Goodison Park. 26-latek był jednak bardzo skupiony i szybko otworzył wynik. Po składnej akcji na lewym skrzydle Destiny Udogie zagrał do będącego w centrum Richarlisona, a ten uderzeniem bez przyjęcia trafił bramkę. Wyglądało na to, że chciał celebrować trafienie, ale po sekundzie się zreflektował i okazał szacunek byłemu pracodawcy.

Ten, zresztą, radził sobie w pierwszej połowie całkiem dobrze. Zasłużenie wyrównał za sprawą Dominica Calverta-Lewina. Richarlison nie powiedział jednak wówczas jeszcze ostatniego słowa. Niedługo przed przerwą otrzymał futbolówkę na linii pola karnego i pięknym strzałem przywrócił Spurs prowadzenie. Ponownie nie celebrował też zdobytego gola.

🚀Przepiękne trafienie Richarlisona! Drugie trafienie dzisiaj



Tottenham prowadzi z Evertonem 2:1. #domPremierLeague pic.twitter.com/VRYj9C3X7Q — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) February 3, 2024

W sobotę Brazylijczyk rozgrywał swój 23. mecz w tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki. Ustrzelony dublet sprawił, że jego dorobek wzrósł do jedenastu bramek i trzech asyst.

