18-latek wyjawił, dlaczego wybrał Tottenham, a nie Barcelonę

IMAGO / Bildbyran Na zdjęciu: Lucas Bergvall

W samej końcówce zimowego okienka Tottenham Hotspur zapewnił sobie usługi Lucasa Bergvalla

O młodego Szweda mocno zabiegała też FC Barcelona

Środkowy pomocnik wyjawił, dlaczego postawił na przenosiny do północnego Londynu, a nie do stolicy Katalonii

“Czuję, że w Tottenhamie rozpoczyna się nowa era”

Końcówka zimowego okienka transferowego jak zwykle przyniosła mnóstwo emocji. Jedną z najchętniej śledzonych sag była ta dotycząca Lucasa Bergvalla. Jednokrotny reprezentant Szwecji wzbudzał wielkie zainteresowanie, a ostatecznie o jego względy walczyły FC Barcelona i Tottenham Hotspur. Blaugrana do samego końca liczyła, że zdoła przekonać do siebie 18-latka, ale ten ostatecznie przyjął propozycję z północnego Londynu. Spurs zapłacili Djurgarden dziesięć milionów euro, a środkowy pomocnik przeniesie się do Premier League dopiero latem. W swojej pierwszej wypowiedzi po ogłoszeniu transferu wyjawił, co stało za jego decyzją.

– Gra w Premier League zawsze była moim marzeniem. To najlepsza liga na świecie. Tottenham to wielki, wielki klub. Czuję, że tu dopiero zaczyna się nowa era. Mamy świetnego trenera, Ange’a. Mowa o wielkiej drużynie, ze świetnym menedżerem, a także głodnymi i młodymi piłkarzami, grającej świetny futbol. To dla mnie czysta radość, że stanę się jej częścią – powiedział nastolatek.

Bergvall rozegrał dla Djurgarden, jak dotąd, 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich trzy bramki i asystę.

