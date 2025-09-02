Transferowa ofensywa Napoli z De Bruyne na czele

17:36, 2. września 2025 18:11, 2. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

SSC Napoli wzmocniło skład na sezon 2025/26 gwiazdami, m.in. Kevinem De Bruyne, Samem Beukemą i Noa Langiem. Prezentujemy podsumowanie letniego okna transferowego u mistrzów Włoch.

Kevin De Bruyne
fot. PressFocus Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Napoli – transfery przed sezonem 2025/2026

SSC Napoli w trakcie letniego okna transferowego pracowało tak, aby w kampanii 2025/2026 liczyć się w walce o obronę mistrzostwa Serie A. Władze klubu celowały nie tylko w poprawę jakości w ofensywie, ale również w wzmocnienie gry obronnej.

Mateusz Borek w trakcie audycji na Kanale Sportowym, związanej z premierową konferencją prasową Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski, ujawnił ciekawą informację dotyczącą Napoli. Przekazał, że tego lata bardzo realny był temat przeprowadzki Kamila Grabary do klubu z Włoch. Finalnie nic z tego nie wyszło, a aktualnych mistrzów kraju wzmocnił na zasadzie wypożyczenia Vanja Milinković-Savić. Reprezentant Serbii być może w przyszłości definitywnie zasili szeregi Partenopei.

Najgłośniejszym ruchem transferowym Napoli było natomiast sprowadzenie Kevina De Bruyne, który po wielu latach rozstał się z Manchesterem City. Tymczasem najdroższy transfer dotyczył z kolei defensora. Klub za ponad 30 mln euro pozyskał Sama Beukemę. Holender związał się z neapolitańską ekipą kontraktem do końca czerwca 2030 roku i ma być filarem obrony drużyny.

Innym ciekawym wzmocnieniem zespołu Antonio Conte wydaje się Noa Lang. 26-latek trafił do Napoli za 25 mln euro z PSV Eindhoven. W poprzedniej kampanii wystąpił łącznie w 44 spotkaniach, zdobywając 14 bramek.

SSC Napoli – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Sam Beukemaśrodkowy obrońcaBologna FC31 mln euro
Noa LangskrzydłowyPSV Eindhoven25 mln euro
Miguel Gutierrezlewy obrońcaGirona FC18 mln euro
Luca Marianucciśrodkowy obrońcaEmpoli9 mln euro
Vanja Milinković-SavićbramkarzTorinowyp. 15 mln euro
Lorenzo LuccanapastnikUdinesewyp. 9,00 mln euro
Kevin De Bruyneofensywny pomocnikManchester Citywolny transfer
Emmanuele RaoskrzydłowySPALwolny transfer
Rasmus HojlundnapastnikManchester Unitedwypożyczenie
Eljif ElmasskrzydłowyRB Lipskwypożyczenie
Napoli – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Victor OsimhennapastnikGalatasaray75,00 mln euro
Giacomo RaspadorinapastnikAtletico Madryt22,00 mln euro
Natanśrodkowy obrońcaReal Betis9,00 mln euro
Elia CaprilebramkarzCagliari8,00 mln euro
Gianluca Gaetanośrodkowy pomocnikCagliari6,00 mln euro
Mathias FerrantebramkarzNovaRomentin100 tysięcy euro
Jesper Lindstromprawy napastnikWolfsburgwyp. 1,5 mln euro
Jens Cajusteśrodkowy pomocnikIpswichwyp. 1.2 mln euro
Giovanni SimeonenapastnikTorinowyp. 1 mln euro
Rafa Marinśrodkowy obrońcaVillarrealwyp. 1 mln euro
Cyril Ngongeprawy napastnikTorinowyp. 1 mln euro
Michael Folorunshośrodkowy pomocnikCagliariwyp. 500 tys. euro
Alessio Zerbinlewy pomocnikCremonesewyp. 250 tys. euro
Matteo Marchisanoprawy obrońcaAvellinowolny transfer
Giuseppe D’Agostinolewy napastnikGiuglianowolny transfer
Alessandro Spavoneofensywny pomocnikGuidoniawolny transfer
Francesco Gioiellidefensywny pomocnikAfragolesewolny transfer
Francesco Mezzoniprawy obrońcaVirtus Entellawolny transfer
Gennaro Iaccarinośrodkowy pomocnikArezzowypożyczenie
Antonio Cioffilewy napastnikLivornowypożyczenie
Claudio TuribramkarzTeam Altamurawypożyczenie
Lorenzo SgarbinapastnikPescarawypożyczenie
Luigi D’Avinośrodkowy obrońcaGiuglianowypożyczenie
Nosa Edward Obaretinśrodkowy obrońcaEmpoliwypożyczenie
Emanuele Raolewy napastnikBariwypożyczenie
Gianluca VigliottinapastnikPinetowypożyczenie
Bilans transferowy SSC Napoli

  • Nowi zawodnicy: 10
  • Odejścia z klubu: 25
  • Wydatki na transfery: 107,10 mln euro
  • Zarobki na transferach: 126,55 mln euro

Pogłoski transferowe dotyczące Napoli

Na finiszu okna transferowego ogólnie nie brakowało medialnych doniesień sugerujących, że do Napoli trafi Dusan Vlahović. Serb miał być w klubie ze Stadio Diego Armando Maradona następcą Romelu Lukaku. Belg doznał kontuzji i jest poza grą. Ostatecznie jednak transakcja z udziałem napastnika nie doszła do skutku.

Finalnie ekipę z Neapolu wzmocnił zatem Rasmus Hojlund. 22-latek przeniósł się do włoskiej drużyny na wypożyczenie. Napoli jednocześnie zobowiązało się do transferu definitywnego zawodnika po zakończeniu okresu wypożyczenia.

Najlepszy transfer Napoli tego lata?

  • Kevin De Bruyne
  • Sam Beukema
  • Noa Lang
  • Rasmus Hojlund
  • Kevin De Bruyne 67%
  • Sam Beukema 0%
  • Noa Lang 33%
  • Rasmus Hojlund 0%

3+ Votes