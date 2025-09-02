Transferowa ofensywa Napoli z De Bruyne na czele

Napoli – transfery przed sezonem 2025/2026
SSC Napoli w trakcie letniego okna transferowego pracowało tak, aby w kampanii 2025/2026 liczyć się w walce o obronę mistrzostwa Serie A. Władze klubu celowały nie tylko w poprawę jakości w ofensywie, ale również w wzmocnienie gry obronnej.
Mateusz Borek w trakcie audycji na Kanale Sportowym, związanej z premierową konferencją prasową Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski, ujawnił ciekawą informację dotyczącą Napoli. Przekazał, że tego lata bardzo realny był temat przeprowadzki Kamila Grabary do klubu z Włoch. Finalnie nic z tego nie wyszło, a aktualnych mistrzów kraju wzmocnił na zasadzie wypożyczenia Vanja Milinković-Savić. Reprezentant Serbii być może w przyszłości definitywnie zasili szeregi Partenopei.
Najgłośniejszym ruchem transferowym Napoli było natomiast sprowadzenie Kevina De Bruyne, który po wielu latach rozstał się z Manchesterem City. Tymczasem najdroższy transfer dotyczył z kolei defensora. Klub za ponad 30 mln euro pozyskał Sama Beukemę. Holender związał się z neapolitańską ekipą kontraktem do końca czerwca 2030 roku i ma być filarem obrony drużyny.
Innym ciekawym wzmocnieniem zespołu Antonio Conte wydaje się Noa Lang. 26-latek trafił do Napoli za 25 mln euro z PSV Eindhoven. W poprzedniej kampanii wystąpił łącznie w 44 spotkaniach, zdobywając 14 bramek.
SSC Napoli – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Sam Beukema
|środkowy obrońca
|Bologna FC
|31 mln euro
|Noa Lang
|skrzydłowy
|PSV Eindhoven
|25 mln euro
|Miguel Gutierrez
|lewy obrońca
|Girona FC
|18 mln euro
|Luca Marianucci
|środkowy obrońca
|Empoli
|9 mln euro
|Vanja Milinković-Savić
|bramkarz
|Torino
|wyp. 15 mln euro
|Lorenzo Lucca
|napastnik
|Udinese
|wyp. 9,00 mln euro
|Kevin De Bruyne
|ofensywny pomocnik
|Manchester City
|wolny transfer
|Emmanuele Rao
|skrzydłowy
|SPAL
|wolny transfer
|Rasmus Hojlund
|napastnik
|Manchester United
|wypożyczenie
|Eljif Elmas
|skrzydłowy
|RB Lipsk
|wypożyczenie
Napoli – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Victor Osimhen
|napastnik
|Galatasaray
|75,00 mln euro
|Giacomo Raspadori
|napastnik
|Atletico Madryt
|22,00 mln euro
|Natan
|środkowy obrońca
|Real Betis
|9,00 mln euro
|Elia Caprile
|bramkarz
|Cagliari
|8,00 mln euro
|Gianluca Gaetano
|środkowy pomocnik
|Cagliari
|6,00 mln euro
|Mathias Ferrante
|bramkarz
|NovaRomentin
|100 tysięcy euro
|Jesper Lindstrom
|prawy napastnik
|Wolfsburg
|wyp. 1,5 mln euro
|Jens Cajuste
|środkowy pomocnik
|Ipswich
|wyp. 1.2 mln euro
|Giovanni Simeone
|napastnik
|Torino
|wyp. 1 mln euro
|Rafa Marin
|środkowy obrońca
|Villarreal
|wyp. 1 mln euro
|Cyril Ngonge
|prawy napastnik
|Torino
|wyp. 1 mln euro
|Michael Folorunsho
|środkowy pomocnik
|Cagliari
|wyp. 500 tys. euro
|Alessio Zerbin
|lewy pomocnik
|Cremonese
|wyp. 250 tys. euro
|Matteo Marchisano
|prawy obrońca
|Avellino
|wolny transfer
|Giuseppe D’Agostino
|lewy napastnik
|Giugliano
|wolny transfer
|Alessandro Spavone
|ofensywny pomocnik
|Guidonia
|wolny transfer
|Francesco Gioielli
|defensywny pomocnik
|Afragolese
|wolny transfer
|Francesco Mezzoni
|prawy obrońca
|Virtus Entella
|wolny transfer
|Gennaro Iaccarino
|środkowy pomocnik
|Arezzo
|wypożyczenie
|Antonio Cioffi
|lewy napastnik
|Livorno
|wypożyczenie
|Claudio Turi
|bramkarz
|Team Altamura
|wypożyczenie
|Lorenzo Sgarbi
|napastnik
|Pescara
|wypożyczenie
|Luigi D’Avino
|środkowy obrońca
|Giugliano
|wypożyczenie
|Nosa Edward Obaretin
|środkowy obrońca
|Empoli
|wypożyczenie
|Emanuele Rao
|lewy napastnik
|Bari
|wypożyczenie
|Gianluca Vigliotti
|napastnik
|Pineto
|wypożyczenie
Bilans transferowy SSC Napoli
- Nowi zawodnicy: 10
- Odejścia z klubu: 25
- Wydatki na transfery: 107,10 mln euro
- Zarobki na transferach: 126,55 mln euro
Pogłoski transferowe dotyczące Napoli
Na finiszu okna transferowego ogólnie nie brakowało medialnych doniesień sugerujących, że do Napoli trafi Dusan Vlahović. Serb miał być w klubie ze Stadio Diego Armando Maradona następcą Romelu Lukaku. Belg doznał kontuzji i jest poza grą. Ostatecznie jednak transakcja z udziałem napastnika nie doszła do skutku.
Finalnie ekipę z Neapolu wzmocnił zatem Rasmus Hojlund. 22-latek przeniósł się do włoskiej drużyny na wypożyczenie. Napoli jednocześnie zobowiązało się do transferu definitywnego zawodnika po zakończeniu okresu wypożyczenia.
