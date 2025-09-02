Transferowa ofensywa Napoli z De Bruyne na czele

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Napoli – transfery przed sezonem 2025/2026

SSC Napoli w trakcie letniego okna transferowego pracowało tak, aby w kampanii 2025/2026 liczyć się w walce o obronę mistrzostwa Serie A. Władze klubu celowały nie tylko w poprawę jakości w ofensywie, ale również w wzmocnienie gry obronnej.

Mateusz Borek w trakcie audycji na Kanale Sportowym, związanej z premierową konferencją prasową Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski, ujawnił ciekawą informację dotyczącą Napoli. Przekazał, że tego lata bardzo realny był temat przeprowadzki Kamila Grabary do klubu z Włoch. Finalnie nic z tego nie wyszło, a aktualnych mistrzów kraju wzmocnił na zasadzie wypożyczenia Vanja Milinković-Savić. Reprezentant Serbii być może w przyszłości definitywnie zasili szeregi Partenopei.

Najgłośniejszym ruchem transferowym Napoli było natomiast sprowadzenie Kevina De Bruyne, który po wielu latach rozstał się z Manchesterem City. Tymczasem najdroższy transfer dotyczył z kolei defensora. Klub za ponad 30 mln euro pozyskał Sama Beukemę. Holender związał się z neapolitańską ekipą kontraktem do końca czerwca 2030 roku i ma być filarem obrony drużyny.

Innym ciekawym wzmocnieniem zespołu Antonio Conte wydaje się Noa Lang. 26-latek trafił do Napoli za 25 mln euro z PSV Eindhoven. W poprzedniej kampanii wystąpił łącznie w 44 spotkaniach, zdobywając 14 bramek.

SSC Napoli – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Sam Beukema środkowy obrońca Bologna FC 31 mln euro Noa Lang skrzydłowy PSV Eindhoven 25 mln euro Miguel Gutierrez lewy obrońca Girona FC 18 mln euro Luca Marianucci środkowy obrońca Empoli 9 mln euro Vanja Milinković-Savić bramkarz Torino wyp. 15 mln euro Lorenzo Lucca napastnik Udinese wyp. 9,00 mln euro Kevin De Bruyne ofensywny pomocnik Manchester City wolny transfer Emmanuele Rao skrzydłowy SPAL wolny transfer Rasmus Hojlund napastnik Manchester United wypożyczenie Eljif Elmas skrzydłowy RB Lipsk wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

Napoli – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Victor Osimhen napastnik Galatasaray 75,00 mln euro Giacomo Raspadori napastnik Atletico Madryt 22,00 mln euro Natan środkowy obrońca Real Betis 9,00 mln euro Elia Caprile bramkarz Cagliari 8,00 mln euro Gianluca Gaetano środkowy pomocnik Cagliari 6,00 mln euro Mathias Ferrante bramkarz NovaRomentin 100 tysięcy euro Jesper Lindstrom prawy napastnik Wolfsburg wyp. 1,5 mln euro Jens Cajuste środkowy pomocnik Ipswich wyp. 1.2 mln euro Giovanni Simeone napastnik Torino wyp. 1 mln euro Rafa Marin środkowy obrońca Villarreal wyp. 1 mln euro Cyril Ngonge prawy napastnik Torino wyp. 1 mln euro Michael Folorunsho środkowy pomocnik Cagliari wyp. 500 tys. euro Alessio Zerbin lewy pomocnik Cremonese wyp. 250 tys. euro Matteo Marchisano prawy obrońca Avellino wolny transfer Giuseppe D’Agostino lewy napastnik Giugliano wolny transfer Alessandro Spavone ofensywny pomocnik Guidonia wolny transfer Francesco Gioielli defensywny pomocnik Afragolese wolny transfer Francesco Mezzoni prawy obrońca Virtus Entella wolny transfer Gennaro Iaccarino środkowy pomocnik Arezzo wypożyczenie Antonio Cioffi lewy napastnik Livorno wypożyczenie Claudio Turi bramkarz Team Altamura wypożyczenie Lorenzo Sgarbi napastnik Pescara wypożyczenie Luigi D’Avino środkowy obrońca Giugliano wypożyczenie Nosa Edward Obaretin środkowy obrońca Empoli wypożyczenie Emanuele Rao lewy napastnik Bari wypożyczenie Gianluca Vigliotti napastnik Pineto wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy SSC Napoli

Nowi zawodnicy: 10

10 Odejścia z klubu: 25

25 Wydatki na transfery: 107,10 mln euro

107,10 mln euro Zarobki na transferach: 126,55 mln euro

Pogłoski transferowe dotyczące Napoli

Na finiszu okna transferowego ogólnie nie brakowało medialnych doniesień sugerujących, że do Napoli trafi Dusan Vlahović. Serb miał być w klubie ze Stadio Diego Armando Maradona następcą Romelu Lukaku. Belg doznał kontuzji i jest poza grą. Ostatecznie jednak transakcja z udziałem napastnika nie doszła do skutku.

Finalnie ekipę z Neapolu wzmocnił zatem Rasmus Hojlund. 22-latek przeniósł się do włoskiej drużyny na wypożyczenie. Napoli jednocześnie zobowiązało się do transferu definitywnego zawodnika po zakończeniu okresu wypożyczenia.