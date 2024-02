Według doniesień serwisu "Tuttomercato.web" na celowniku zespołu "The Villans" znalazł się 23-letni prawy pomocnik lub też wahadłowy Raoula Bellanova z Torino.

IMAGO / Paul Terry / Sportimage Na zdjęciu: Matty Cash

Aston Villa jest zainteresowana prawym wahadłowym

Chodzi o Raoula Bellanova z Torino

Może to oznaczać problemy z grą w podstawowym składzie dla Matty’ego Casha

Problemy?

Matty Cash nie jest fundamentalną postacią ekipy Aston Villi. Owszem reprezentant Polski bardzo często gra w podstawowym składzie, ale nie jest to regułą. Do tego jego występy na boiskach Premier League są recenzowane dość przeciętnie, a właściwe to w kratkę. Bowiem wahadłowy potrafi zagrać bardzo dobry mecz, a kilka dni później przejść kompletnie obok niego. Stąd też pojawiające się informacje o zamiarach władz klubu ws. wzmocnienia pozycji Polaka.

Według doniesień serwisu “Tuttomercato.web” na celowniku zespołu “The Villans” znalazł się Raoula Bellanova z Torino. 23-latek w tym sezonie rozegrał 21 spotkań na boiskach włoskiej Serie A i w tym czasie zanotował trzy asysty. Władze klubu z Turynu zażyczyły sobie za Włocha około 20 milionów euro, ale Aston Villa na razie uznała tę kwotę za zbyt wysoką. Być może latem kluby wrócą do rozmów.