Real Madryt już we wtorek na wyjeździe zmierzy się z Bayernem Monachium w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Carlo Ancelotti powołał wszystkich zawodników pierwszej drużyny, choć kilku z nich na pewno nie zagra na Allianz Arenie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt

Real w drodze do Monachium. Oto lista powołanych

W środku tygodnia będziemy świadkami półfinałowych meczów Ligi Mistrzów. Real Madryt w pierwszym spotkaniu na wyjeździe zmierzy się z Bayernem Monachium. Carlo Ancelotti ogłosił już kadrę na to starcie i co ciekawe, włoski szkoleniowiec powołał wszystkich zawodników pierwszej drużyny – nawet tych, którzy nie będą mogli zagrać. Do stolicy Bawarii udali się bowiem zawieszony Dani Carvajal, a także kontuzjowani Thibaut Courtois oraz David Alaba.

Hiszpan, Belg i Austriak nie pojawią się na murawie, ale wesprą swoich kolegów w szatni. Ostatnio problemy zdrowotne mieli również Ferland Mendy, Jude Bellingham oraz Rodrygo Goes, jednak wspomniana trójka będzie do dyspozycji Carletto. Przypomnijmy, że Królewscy w ćwierćfinale Champions League po rzutach karnych wyeliminowali Manchester City, natomiast Bawarczycy poradzili sobie z innym angielskim klubem – Arsenalem.

W gorszej sytuacji kadrowej jest Bayern Monachium – nie wiadomo, czy Thomas Tuchel skorzysta z takich piłkarzy jak Matthijs de Ligt, Konrad Laimer czy Jamal Musiala. Z drugiej strony do treningów właśnie wrócili Leroy Sane, a także Serge Gnabry. Pierwszy gwizdek na Allianz Arenie wybrzmi już w najbliższy wtorek, 30 kwietnia o godzinie 21:00.