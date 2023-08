Po zdobyciu Tarczy Wspólnoty rozmawiałem z Jakubem, który jest naprawdę nieśmiały, nie mówi zbyt dobrze po angielsku. Powiedziałem: „Czy miałeś już zdjęcie z trofeum, z kibicami za plecami?”. On na to: „nie”. Zaproponowałem, byśmy zrobili, ale on powtarzał „nie, nie, nie” - powiedział Rob Holding w rozmowie z "TBRfootball.com".

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Jakub Kiwior, Arsenal

Rob Holding opowiedział o relacji z Jakubem Kiwiorem

Obrońca Arsenalu zdradził, jak Polak zachowywał się po zdobyciu Tarczy Wspólnoty

“Jest naprawdę nieśmiały, nie mówi zbyt dobrze po angielsku” – mówi

“Kiwior nie chciał zdjęcia z trofeum”

Jakub Kiwior z tygodnia na tydzień coraz lepiej wkomponowuje się w zespół Arsenalu. Reprezentant Polski gra częściej niż na początku, ale wciąż nie jest podstawowym graczem ekipy Mikela Artety. Teraz o zachowaniu 23-latka w szatni “Kanonierów” mówi Rob Holding, który musiał namawiać Polaka na zdjęcie z Tarczą Wspólnoty.

– Po zdobyciu Tarczy Wspólnoty rozmawiałem z Jakubem, który jest naprawdę nieśmiały, nie mówi zbyt dobrze po angielsku. Powiedziałem: “Czy miałeś już zdjęcie z trofeum, z kibicami za plecami?“. On na to: “nie“. Zaproponowałem, byśmy zrobili, ale on powtarzał “nie, nie, nie”. Przekonałem go, mówiąc „uwierz mi, chodźmy po to zdjęcie, docenisz je za kilka lat”. Wszystko poszło dobrze, przynajmniej ma teraz zdjęcie z trofeum, bo nie wiem, czy w ogóle by je podniósł! – powiedział Rob Holding w rozmowie z “TBRfootball.com”.

Czytaj więcej: Saudyjczycy przechwycili głośny transfer Napoli