fot. Imago / Nigel Keene Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Na dzisiaj nie ma tematu zwolnienia Mauricio Pochettino

Klub z Londynu ma ocenić pracę Argentyńczyka dopiero po sezonie

Aktualny kontrakt 51-latka obowiązuje do końca czerwca 2025 roku

Pochettino na dzisiaj może spać spokojnie

Chelsea w tej kampanii nie rozpieszcza swoją postawą na boisku. Mimo że po mundialu w Katarze do ekipy ze Stamford Bridge dołączyło kilku graczy, to finalnie nie przynosi to pożądanych efektów.

Tymczasem dziennikarz Nizaar Kinsella z Evening Standard przekonuje, że na dzisiaj nie ma w klubie z Londynu tematu zwolnienia Mauricio Pochettino. Praca argentyńskiego opiekuna The Blues ma być oceniona dopiero po zakończeniu rozgrywek.

Ważne w kontekście przyszłości menedżera Chelsea może być też to, że Pochettino cieszy się dużym poparciem szatni drużyny. Chociaż atmosfera w londyńskiej drużynie jest ostatnio gorsza z powodu słabszych wyników.

Londyńska drużyna przegrała dwa ostatnie spotkania. Aktualnie po rozegraniu 23. ligowych kolejek, zajmuje 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 31 punktów.