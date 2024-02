Chelsea w trakcie styczniowego okna transferowego miała plan, aby pozyskać trzech zawodników. Finalnie nie udało się to, bo menedżerowi Mauricio Pochettino nie udało się przekonać konkretnych graczy do transferu, podało Daily Mail.

fot. Imago / David Rawcliffe / Propaganda Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Chelsea liczyła na posiłki w trakcie styczniowego okna transferowego

Daily Mail przekazało, że finalnie Mauricio Pochettino nie potrafił przekonać konkretnych graczy do projektu

Zawodnicy The Blues aktualnie plasują się na 10. miejscu w tabeli

Pochettino nie poradził sobie w trakcie okna transferowego

Chelsea w tej kampanii nie zachwyca w Premier League. Aktualnie ekipa ze Stamford Bridge plasuje się na 10. miejscu w tabeli.

Daily Mail przekazało natomiast, że w trakcie zimowego okna transferowego działacze The Blues chcieli wzmocnić się na kilku pozycjach. Chociaż stołeczny klub podjął próby przekonania konkretnych zawodników, w co zaangażowany był Mauricio Pochettino, to nie bez efektu.

Argentyński trener objął stery nad Chelsea latem 2023 roku. Jak na razie Pochettino prowadził londyńską drużynę w 30 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zaliczył w nich 15 zwycięstw, pięć remisów i 10 porażek.

Aktualnie po 22 rozegranych meczach angielskiej Premier League zawodnicy Chelsea z 31 punktami zajmują 10. miejsce. Jednocześnie stołeczna ekipa zakwalifikowała się do finału Pucharu Ligi Angielskiej, gdzie 25 lutego zmierzą się z Liverpoolem. Chelsea nadal uczestniczy także w Pucharze Anglii, gdzie 7 lutego zmierzy się z Aston Villą w czwartej rundzie rozgrywek.