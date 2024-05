Real Madryt musi zapłacić Chelsea sześć milionów euro po awansie do finału Ligi Mistrzów, według najnowszych informacji z angielskiej gazety "Daily Telegraph". Ma to związek z transferem Edena Hazarda i zapisów w jego umowie.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Eden Hazard

Transfer Hazarda do Realu wciąż niesie za sobą konsekwencje

Okres Edena Hazarda w Realu Madryt jest powszechnie uważany za jeden z najbardziej rozczarowujących transferów w historii klubu. Transakcja miała miejsce w 2019 roku, kiedy Królewscy zapłacili za niego Chelsea ponad 100 milionów euro, Jednak oprócz tego Los Blancos zobowiązali się do wypłacenia znacznej kwoty z tytułu różnych bonusów.

Pomimo odejścia Edena Hazarda z Realu Madryt latem zeszłego roku, klub wciąż ponosi konsekwencje tego transferu. Królewscy porozumieli się z zawodnikiem, aby zakończyć współpracę, jednakże, to porozumienie nie zwalnia Los Blancos z ich zobowiązań finansowych, jakie określono w umowie z Chelsea. The Blues otrzymają teraz dodatkowe 6 milionów euro ze względu na klauzulę, która została aktywowana przez zakwalifikowanie się Realu Madryt do finału Ligi Mistrzów na Wembley w tym sezonie. “Daily Telegraph” donosi, że mimo braku Hazarda w Realu, Hiszpanie nadal są zobowiązani wypłacić Chelsea należny im bonus.

Warto przypomnieć, że okres Hazarda w Realu był naznaczony kontuzjami, co skutkowało ograniczonym czasem gry. Przez cztery sezony zdołał wystąpić w zaledwie 76 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelając tylko siedem goli, z czego cztery w La Liga. Belg nie spełnił pokładanych w nim nadziei, a na Santiago Bernabeu nie nawiązał do świetnych występów z Chelsea.

