Pochettino łączony z gigantem. Nie wykluczył powrotu do Anglii

Mauricio Pochettino jest brany pod uwagę w kontekście powrotu do Tottenhamu. Jak poinformował Ben Jacobs na łamach GiveMeSport, Argentyńczyk nie wykluczył takiego scenariusza.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino otwarty na powrót do Tottenhamu

Mauricio Pochettino może wrócić do pracy w Tottenhamie. Klub z północnego Londynu szykuje się do zatrudnienia nowego menedżera po burzliwym sezonie i niepewnej sytuacji sportowej.

Obecnie drużynę prowadzi tymczasowo Igor Tudor, jednak jego misja postrzegana jest jako rozwiązanie krótkoterminowe. Niezależnie od tego, czy Tottenham utrzyma się w Premier League, czy spadnie do Championship, latem ma ruszyć nowy projekt sportowy.

Wśród kandydatów wymieniani są także m.in. Roberto De Zerbi oraz były napastnik Spurs Robbie Keane. Dla wielu kibiców najbardziej emocjonalnym wyborem pozostaje jednak Pochettino.

Argentyńczyk prowadził Tottenham w latach 2014–2019, doprowadzając klub do finału Ligi Mistrzów i regularnej walki o czołowe miejsca w lidze. Według Bena Jacobsa szkoleniowiec jest otwarty na powrót i to nawet w przypadku spadku zespołu z Premier League.

Kluczową kwestią mogą okazać się finanse. Wynagrodzenie Pochettino należałoby do najwyższych w klubie, a ewentualna gra na zapleczu elity znacząco ograniczyłaby budżet Tottenhamu.