IMAGO / Gareth Evans / News Images Na zdjęciu: Rasmus Hojlund (w środku)

Rasmus Hojlund jest w znakomitej formie

Duńczyk wreszcie zaczął grać na miarę swojego potencjału

21-latek został nawet doceniony przez legendę Manchesteru United – Petera Schmeichela

Peter Schmeichel: Ma wszystko w swoim arsenale

Rasmus Hojlund latem zasilił szeregi Manchesteru United. “Czerwone Diabły” zapłaciły za jego sprowadzenie aż 72 miliony funtów. Duńczyk miał trudne początki na Old Trafford, a kibice wyliczali mu minuty bez trafienia w Premier League. 21-latek wreszcie zaczął spełniać oczekiwania, strzelając gole. Nawet w ostatnim meczu z Aston Villą wpisał się na listę strzelców.

Wysoka forma Rasmusa Hojlunda odbija się szerokim echem. Na temat młodego napastnika postanowił wypowiedzieć się Peter Schmeichel. Był golkiper Manchesteru United na łamach “talkSport” skierował ciepłe słowa w kierunku 21-latka.

– Ledwie 2,5 roku temu Hojlund był w składzie FC Kopenhagi. Kupili wtedy innego napastnika i powiedzieli mu, że musi wrócić do drużyny U-19. Wtedy pojawił się Sturm Graz i zaproponował mu grę w seniorskim futbolu. Wykorzystał to – powiedział starszy z Duńczyków cytowany przez serwis “DevilPage”.

– W Sturmie spędził siedem miesięcy, a później dziewięć miesięcy w Atalancie. Teraz jest w Manchesterze United. Sprawy potoczyły się w jego przypadku bardzo szybko. Ani przez chwilę nie wątpiłem w tego chłopaka, że to prawdziwy napastnik. Ma wszystko w swoim arsenale. Potrafi dostawiać nogę, dobrze się porusza – kontynuował.

– Widziałem to przez ostatni rok, odkąd przebił się do składu reprezentacji Danii. Chodzi mi o to, że wiesz, kiedy widzisz coś wyjątkowego, co nie zdarza się często. To właśnie zobaczyłem u Hojlunda – dodał.