Palmer kontuzjowany. Wiadomo ile odpocznie gwiazda Chelsea

Cole Palmer w meczu Manchester United - Chelsea doznał urazu pachwiny. Enzo Maresca na konferencji prasowej potwierdził, że piłkarz będzie niedostępny przez ok. 2/3 tygodnie.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

Maresca: Palmer będzie niedostępny przez ok. 2/3 tygodnie

Chelsea w ubiegłym tygodniu przegrała prestiżowe spotkanie w Premier League z Manchesterem United (1:2). Od 5. minuty The Blues musieli grać w dziesięciu, ponieważ czerwoną kartkę otrzymał bramkarz Robert Sanchez. Na dodatek kwadrans później Enzo Maresca musiał dokonać kolejnej wymuszonej zmiany. Tym razem powodem był uraz kluczowego piłkarza.

W 21. minucie meczu kontuzji doznał Cole Palmer, którego na murawie zastąpił Andrey Santos. Reprezentant Anglii jak się później okazało, ma problem z nawracającym urazem pachwiny, który dokucza mu od początku sezonu. Z tego powodu opuścił ostatnie starcie w EFL Cup przeciwko Lincoln. Enzo Maresca na konferencji prasowej zdradził, że ofensywny pomocnik odpocznie jeszcze dłużej.

Z wypowiedzi szkoleniowca wynika, że Palmer wróci do gry dopiero w połowie października. „Postanowiliśmy trochę chronić Cole’a, żeby jego stan się nie pogorszył. Podjęliśmy decyzję, żeby dać mu odpocząć przez najbliższe 2–3 tygodnie, aż do przerwy na mecze reprezentacyjne, żeby sprawdzić, czy dzięki temu będzie mógł wrócić do pełni zdrowia – powiedział Enzo Maresca, cytowany przez Fabrizio Romano.

Palmer w bieżących rozgrywkach ma na swoim koncie 4 mecze, w których zdobył dwie bramki. Do tego wcześniej razem z Chelsea brał udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. The Blues wygrali turniej, a Anglik zagrał 6 spotkań, strzelając 3 gole i zaliczył 2 asysty.