Sanchez wyleciał z boiska! Czerwona kartka w meczu Man United – Chelsea [WIDEO]

18:53, 20. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Robert Sanchez w 5. minucie meczu Manchester United - Chelsea dostał czerwoną kartkę. Bramkarz faulował rywala poza polem karnym. Jego miejsce między słupkami zajął Filip Jorgensen.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Man United - Chelsea

Koszmarny występ Sancheza! Czerwona kartka w 5. minucie

Manchester United notuje jeden z najgorszych startów w historii występów w Premier League. Po 4. kolejkach mają na swoim koncie 4 punkty, co daje im 14. miejsce w tabeli. Podopieczni Rubena Amorima z czterech spotkań wygrali tylko jedno z Burnley (3:2).

W sobotę (20 września) na legendarnym Old Trafford podejmowali Chelsea w ramach 5. kolejki Premier League. Spotkanie nie należało do najłatwiejszych, ponieważ nad Manchesterem przechodziła potężna ulewa, utrudniająca piłkarzom grę na mokrej murawie.

Już na samym początku Czerwone Diabły miały przewagę, ponieważ sędzia sięgnął do kieszeni po czerwoną kartkę. Z boiska wyrzucony został bramkarz Chelsea – Robert Sanchez. Hiszpan w 5. minucie meczu wyszedł poza pole karne, aby zatrzymać wychodzącego na sytuację sam na sam Bryana Mbeumo. Na jego nieszczęście faulował zawodnika gospodarzy, przez co sędzia nie miał wyjścia, wyrzucając go z boiska. Enzo Maresca od razu przeprowadził dwie zmiany, posyłając między słupki Filipa Jorgensena, a plac gry opuścił Estevao.

W tym sezonie Robert Sanchez ma na swoim koncie 5 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zachował 2 czyste konta. Do Chelsea trafił latem 2023 roku z Brighton & Hove Albion.

