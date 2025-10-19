Nie tylko Mancini. Nottingham chce triumfatora Ligi Mistrzów

Nottingham Forest szuka nowego trenera. Po porażce z Chelsea zwolniony został Ange Postecoglou. Jak podaje Football Insider, w gronie kandydatów znalazł się Rafa Benitez.

Rafa Benitez wśród kandydatów na trenera Nottingham

Nottingham Forest w poprzednim sezonie niespodziewanie zajęło 7. miejsce w Premier League. Tym samym wywalczyli sobie prawo gry w fazie ligowej Ligi Europy. Autorem największych sukcesów klubu w XXI w. był Nuno Espirito Santo. Natomiast ze względu na konflikt z właścicielem Portugalczyk został zwolniony na początku trwającej kampanii. Jego miejsce zajął Ange Postecoglou.

Postecoglou nie wytrzymał długo w Nottingham, ponieważ pracował nieco ponad miesiąc. W ośmiu meczach doznał sześciu porażek i zanotował dwa remisy. W efekcie po spotkaniu z Chelsea podzielił los Espirito Santo i został zwolniony.

Aktualnie grecki właściciel Evangelos Marinakis szuka nowego trenera. W mediach pojawiła się kandydatura Roberto Manciniego, czyli byłego selekcjonera reprezentacji Włoch. Mistrz Europy, choć uważany jest za faworyta to tylko jeden z dwóch głównych kandydatów. Z informacji serwisu Football Insider wynika, że szanse na ponowną pracę w Premier League ma również Rafa Benitez.

Hiszpan od marca ubiegłego roku pozostaje bez zatrudnienia. Ostatni raz odpowiadał za wyniki Celty Vigo w latach 2023-2024. Jakiś czas temu otwarcie podkreślił, że ponowna praca w Premier League byłaby spełnieniem marzeń. „To źle dla trenera, gdy postrzega się go jako emeryta. Ludzie wciąż pytają mnie, czy chciałbym wrócić do trenowania. Oczywiście, że chcę, szczególnie w Anglii i Europie. Nie chcę, żeby ludzie myśleli, że jestem skończony. Wciąż się rozwijam – mówił 65-latek w rozmowie z The Telegraph.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy Nottingham ogłosi nazwisko nowego trenera. Już w najbliższy czwartek Tricky Trees zmierzą się z Porto w Lidze Europy, a kilka dni później czeka ich mecz z Bournemouth w Premier League.